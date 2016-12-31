2016 Yılında Giyilebilir Teknoloji Dünyasında Neler Oldu?

Sanal gerçeklik gözlüklerinin damgasını vurduğu 2016 yılını giyilebilir teknoloji pazarı ve ürünleri ile birlikte sizler için özetledik.

Öncelikle siz okurlarımızın yeni yılını kutlar ve yeni yılın hem sizlere hem ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. 🙂

2016 yılı giyilebilir teknoloji alanında oldukça başarılı ve bereketli geçti diyebiliriz. Sanal gerçeklik gözlüklerinin şüphesiz damgasını vurduğu 2016 yılı özellikle moda markalarının akıllı saat pazarına girmesi ile akıllı saatlerinde yılı oldu diyebiliriz.

Biz de birçok ürünün duyurulduğu, yeni giyilebilir teknolojilerin geliştirildiği ve büyük balıkların küçük balıkları yuttuğu 2016 yılını giyilebilir teknoloji odağında sizler için özetledik.

Ocak

Ocak ayı CES 2016 etkinliği ile birlikte hem teknoloji hem de giyilebilir teknoloji alanında oldukça hızlı geçti. 2016’nın VR yılı olacağı CES 2016’da belli oldu ve Oculus Rift ve HTC Vive Pre başta olmak üzere birçok sanal gerçeklik gözlüğü bu etkinlikte gösterildi. Yine etkinlik ile birlikte merakla beklenen Casio ilk akıllı saatini tanıttı. Bununla birlikte giyilebilir teknoloji pazarında adından sıkça söz ettiren Fitbit ilk akıllı saati Fitbit Blaze’i de yine CES 2016’da görücüye çıkardı.

Etkinlik akıllı saatlerden devam ederken popüler spor markası New Balance’da bu furyaya katıldı ve akıllı saat geliştirdiğini duyurdu. HTC sanal gerçeklik gözlüğünün yanında Under Armour ile birlikte hazırladığı giyilebilir teknoloji kiti HealthBox’ı yine CES 2016’da gösterdi. Fossil Q modeli akıllı saatler ile birlikte Misfit yeni aktivite takipçisi Ray’i tanıttı. Ocak ayının bombaları ise Daqri’nin geliştirmiş olduğu akıllı baret ve BMW‘nin geliştirmiş olduğu Motorrad isimli akıllı kask oldu.

Şubat

Fitbit yerinde duramamış ve yeni aktivite takipçisi Alta‘yı duyurdu. Android Wear büyük bir güncelleme aldı ve akıllı saatler için yeni özellikler sundu. Şubat ayı da MWC 2016 sayesinde yine hareketli geçti. Zuckerberg’ün etkinilikte Gear VR ile yaptığı konuşma tüm dikkatleri üzerine çekti. Omate akıllı saat pazarına gireceğini duyurdu. Vestel’in akıllı saat ve akıllı bilekliği ilk kez görücüye çıktı.

Spor markası Asics, RunKeeper‘ı satın aldığını duyurdu. Garmin Vivo serisine yeni aktivite takipçiler ekledi. Sony’nin akıllı kulaklığı Xperia Ear ilk görüntülendi. Epson uzun süredir konuşulmayan akıllı gözlük pazarı için yeni bir ürün gösterdi. Samsung hiçbir duyuru yapmadan Charm isimli bir akıllı bileklik satışa sundu.

Mart

Mart ayının en dikkat çeken olayı HTC Vive‘ın ön sipariş ile satışa sunulması ve 10 dakika içerisinde 15 bin adet satılması olayı oldu. Microsoft’un merakla beklenen karma gerçeklik başlığı HoloLens’in geliştirici versiyonu 3 bin dolardan geliştiricilere dağıtılmaya başlandı.

Fossil akıllı saat pazarına çalışmaya devam etti ve Q akıllı saat ailesi için Q Motion isimli yeni bir üye daha duyurdu ve 4 yeni Q modelinin de geleceğini haber verdi. Nixon, Android Wear üzerinde geliştirdiği akıllı saati ile pazara girdiğini duyurdu. Ayın en sürpriz olayı ise akıllı saat markası Pebble’ın 40 çalışanının yani iş gücünün yüzde 25‘ini işten çıkarması oldu.

Nisan

HTC Vive’ın rakibi Oculus Rift ön sipariş ile satışa sunuldu. CoWatch adında Android tabanlı bir akıllı saat duyuruldu. Bu akıllı saat Cronologics isimli yeni bir akıllı saat işletim sistemi kullanıyordu. Aralık ayında Google bu işletim sistemini satın aldı.

Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği patronu tarafından bir iş yemeğinde sızdırıldı. GoPro yeni sanal gerçeklik kamerası ve içerik mağazasını duyurdu. Nokia yeniden akıllı dünyaya girmek için giyilebilir teknoloji ve sağlık ürünleri geliştiren Withings’i 170 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Mayıs

Giyilebilir teknoloji dünyası Mayıs ayına Samsung‘un yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2 ve akıllı kulaklığı IconX ile uyandı. Hyundai şaşırtıcı bir şekilde giyilebilir bir robot geliştirdiğini duyurdu. Arama motoru Google ve moda markası Levi’s ortak bir akıllı ceket geliştirdiklerini açıkladı.

Mayıs aynının ortasında Google I/O etkniliği ile birlikte tekrar hareketlenen giyilebilir teknoloji pazarı Android Wear 2.0‘ın duyurulması ile oldukça heyecanlandı. Ancak bu heyecan Google’ın sanal gerçeklik platformu DayDream’i duyurması ile daha da katlandı. Ay sonuna doğru ise Pebble yeni akıllı saat modelleri Pebble Time 2 ve Pebble 2 için Kickstarter‘da fon toplama başladı.

Haziran

Bu ay içerisinde herkes merakla Apple Watch 2‘yi beklerken Apple WWDC etkniliğinde sadece watchOS 3.0 tanıttı. Lenovo akıllı ayakkabı geliştirdiğini ve yakında satışa sunulacağını duyurdu. Intel’in başı Basis Peak akıllı saatinde yaşanan problemlerde dolayı belaya girdi ve akıllı saatin satışı durduruldu.

Modüler akıllı saat Blocks satışa sunuldu. MOTA nasıl olacağı oldukça merak edilen dokunmaitk ekrana sahip bir akıllı yüzük geliştirdiğini açıkladı. Sony, PlayStation VR çıkışı için ilk kez tarih verdi. Samsung Gear S3’ün ilk sızıntıları Solis kod adı ile birlikte geldi.

Temmuz

Akıllı saatlerin büyük bir problemin ortadan kaldıracak olan klavye Snapkeys yayınlandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları sanal gerçeklik ile canlı yayınlandı ve Gear VR üzerinden izlendi. Samsung uzun bir sürenin ardından akıllı saati Gear S2‘ye büyük bir güncelleme sundu. Fitbit, Flex modeli aktivite takipçisi yüzünden kullanıcılar ile mahkemelik oldu ve prestij kaybı yaşadı.

Google’ın akıllı saat geliştirdiği ortaya çıktı ve doğrulandı. Dünyayı saran popüler oyun Pokemon Go’nun akıllı bilekliği Pokemon Go Plus satışa çıktı ve ay içerisinde tükendi. Apple AirPods‘un ilk sesleri bu ay duyulmaya başlandı ve kablosuz olması büyük yankı uyandırdı. Meizu‘nun akıllı saat geliştirdiği ortaya çıktı. Ülkemizde bulunan takı ve mücevher markası Atasay akıllı yüzük, akıllı kolye ve akıllı bileklik ürünlerini satışa sundu.

Ağustos

Takvimler Ağustos ayını gösterdiğinde gelen en büyük haber Jawbone cephesinden geldi ve firmanın büyük bir finansal krizde olduğu ortaya çıktı. Philips akıllı saat pazarına girdiğini duyurdu ve Health Watch isimli akıllı saatini tanıttı.

Samsung sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR‘ın yeni bir versiyonunu duyurdu. Samsung aynı zamanda bir akıllı ayakkabı geliştirdiğini açıkladı. Intel akıllı saati Basis Peak’i çeşitli problemler yüzünden pazardan ve kullanıcılardan geri toplattı. Firma aynı zamada geliştirmiş olduğu bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü Project Alloy‘u da ilk defa gösterdi.

Microsoft karma gerçeklik gözlüğü HoloLens’i son kullanıcılar için ABD ve Kanada’da satışa çıktı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile geliştirilen akıllı kask Skully battığını duyurdu. Ünlü hazır gıda markası McDonalds çocuk menülerinin yanında akıllı saat hediye etmeye başladı. Sevilen kişinin kalp atışlarını karşı tarafa hissettiren The Touch HB Ring isimli akıllı yüzük satışa sunuldu ve büyük bir ilgi gördü.

Eylül

Eylül ayı IFA 2016 ile başladı ve giyilebilir teknoloji alanında birçok ürün tanıtıldı. Akıllı telefonlar için geliştirdiği ekranlar ile tanınan Corning akıllı saatler için dayanıklı bir ekran geliştirdiğini duyurdu. Etkinlikte daha önce detayları belli olmayan Samsung Gear S3, Asus ZenWatch 3, Withings Steel HR ve TomTom Adventurer akıllı saatler de tanıtıldı.

Vestel IFA 2016’da da sahnedeydi ve Vestel VR ismi ile bir sanal gerçeklik gözlüğü duyurdu. Veestel ile birlikte Alcatel ve Qualcomm’da etkinlikte sanal gerçeklik gözlüğü tanıtan markalar arasındaydı. Her etkinlikte olduğu gibi IFA 2016’da da yer alan Fitbit, Charge 2 ve Flex 2 aktivite takipçi modellerini duyurdu.

Eylül ayının giyilebilir teknoloji pazarı açısından en önemli olayı Apple Watch Series 2‘nin tanıtılması oldu. Nike ile olan işbirliği çerçevesinde yeni bir de Apple Watch Nike+ modeli gösterildi. Bunlarla birlikte Apple’ın kablosuz akıllı kulaklığı AirPods‘da ilk defa gösterildi.

Ekim

Sanal gerçeklik gözlüğü dünyasının merakla beklediği PlayStation VR satışa sunuldu. HTC sanal gerçeklik içerik platformu Viveport‘u tüm dünyaya açtığını duyurdu. Google daha önce tanıtımını yaptığı sanal gerçeklik platformu Daydream için ilk referans ürünü Daydream View sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Microsoft akıllı bilekliği Microsoft Band’i satışların iyi olmamasından dolayı durdurdu ve HoloLens‘i 6 farklı ülkede daha satışa sundu. Oculus tam bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmeye başladığını duyurdu. Zuckerberg, Facebook Social VR’ın ilk demosunu büyük bir heyacanla gösterdi. Ekim ayının bomba haberi Emporio Armani’nin Connected isimli akıllı saatini duyurması oldu.

Kasım

Apple’ın artırılmış gerçeklik teknolojisi ile beraber bir artırılmış gerçeklik gözlüğü çıkaracağı söylendi. Huawei yeni aktivite takipçisi akıllı saati Huawei Fit‘i tanıttı. Intel sanal gerçeklik teknolojisi üreten Voke firmasını satın aldığını duyurdu. Yerli teknoloji perakendecisi Teknosa yeni akıllı saati Preo Pwatch 3‘ü satışa sundu.

ORBİ Prime markası altında 360 derece çekim yapabilen bir güneş gözlüğü satışa çıktı. Popüler saat markası Timex mekanik tasarımlı ilk akıllı saatini duyurdu ve ardından satışa çıktı. TomTom içerisinde Runner ile birlikte 5 yeni giyilebilir ürününü Türkiye’de satışa sundu. Snapchat’in akıllı gözlüğü Spectacles 130 dolarlık fiyatı ile ilginç bir şekilde satışa sunuldu.

Aralık

Giyilebilir teknoloji pazarının lideri Fitbit mali sıkıntılar yaşayan Pebble’ı 40 milyon dolara yakın bir fiyatta satın aldı. Motorola akıllı saat pazarının yeterince olgun olmamasından dolayı bir süre akıllı saat geliştirmeyeceğini açıkladı. Google Glass’ın boşluğunu doldurmaya aday olan akıllı gözlük Vue, Kickstarter’da 1.6 milyon dolar fon topladı.

Android Wear’a rakip olarak geliştirilen akıllı saat işletim sistemi AsteroidOS, Alpha 1.0 versiyonunu yayınladı. Aynı şekilde geliştirilen akıllı saat işletim sistemi Cronologics, Google tarafından satın alındı. Apple’ın merakla beklenen kablosuz akıllı kulaklığı AirPods tüm dünyada aynı zamanda satışa sunuldu.