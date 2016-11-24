2017’nin Sanal Gerçeklik Lideri PlayStation VR Olacak

Yapılan pazar araştırmalarına göre sanal gerçeklik gözlüğü pazarında 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da lider Sony PlayStation VR olacak.

Sanal gerçeklik gözlüğü pazarına bu yıl giriş yapan HTC Vive, Oculus Rift ve Sony PlayStation VR ürünleri büyük bir rekabetin içerisinde. Firmalar satış rakamlarını açıklamasa da yapılan araştırmalar bu rekabetin hem bu yıl hem de 2017 yılında liderliğe Sony’yi getireceği yönünde.

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Digitimes‘ın yayınladığı bilgilere göre 2016 yılının açık ara lideri Sony PlayStation VR olmuş durumda. Yıl sonunda 1.5 milyonluk bir satış yakalaması beklenen PlayStation VR’ı 650 bin satış ile Oculus Rift ve 450 bin satış ile HTC Vive‘ın takip edeceği belirtiliyor. HTC Vive’ın geride olmasının sebebi olarak ise rakiplerinden daha pahalı olan fiyatı gösteriliyor.

2016 yılı için diğer bir rapor olan SuperData raporunda ise yine lider Sony PlayStation VR olurken bu sefer listenin sonunda Oculus Rift yer alıyor. Rapora göre PlaySTation VR’ın yıl sonuna kadar 2.6 milyon satış yapacağı tahmin edilirken Samsung Gear VR’ın 2.3 milyonu geçeceği belirtiliyor. Rapor Google’ın sanal gerçeklik gözlüğü Daydream View‘ü 450 bin satış tahmini ile üçüncü sıraya koyarken dördüncü sırada 420 bin adet ile HTC Vive yer alıyor.

İki raporda farklı ürünler ve farklı satış rakamları yer alsa da lider Sony PlayStation VR olarak tahmin ediliyor. 2017 yılında da liderin değişmeyeceği ve tablonun buna benzer bir şekilde seyir alacağı belirtilirken Sony’nin 40 milyondan fazla PlaySTation 4 kullanıcısı ve 399 dolarlık fiyat avantajını kullandığı apaçık ortada.