AirPods için 58 Farklı Renk Seçeneği Geldi

Rengarenk tasarımlarıyla ünlü Colorware firması Apple’ın akıllı kulaklığı AirPods için 58 farklı renk seçeneği sundu. Fiyatı ise oldukça yüksek.

Bilindiği üzere Apple’ın kablosuz akıllı kulaklığı AirPods sadece beyaz renk seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli tahminler yakın zamanda ürüne siyah rengin geleceğini söylese de Colorware firması Apple’ın yerine AirPods için 58 farklı renk seçeneği getirdi.

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Macbook, iPhone ve PlayStation için yaptığı renkli tasarımlar ile bilinen Coloeware firması popüler ürünleri kendi tasarımı ile birleştirerek ticaret yapan bir firma. Firmanın son durağı ise kendisi için büyük bir iş alanı olan kablosuz kulaklık Apple AirPods.

Colorware, Apple AirPods için mat ve parlak renk yapısının altında sade ve metalik görünümlü tam 58 renk seçeneği sundu. Kulaklıklar için sunulan renklerin tamamı AirPods’un kutusu için de sunulurken isteğe göre her iki kulaklık birbirinden bağımsız olarak renklendirilebiliyor.

Renkli AirPods’un fiyatı ne kadar?

58 farklı seçenek ile neredeyse tüm renklerin bulunduğu Colorware kataloğunda AirPods’ların fiyatı 289 dolar. Ayrıca ürünün kutusunun renk seçenekleri ile sunulan fiyatı ise 30 dolar. Bu fiyat ise kulaklığın 289 dolar olan fiyatına dahil değil. Yani kullanıcılar AirPods‘un kutusundan kendisine hepsi renkli olsun isterse toplamda 319 dolar ödemek durumunda.

Apple’ın kulaklık için resmi satış fiyatı 159 dolar. Kulaklığın renkli olması için minimum tutar ise 130 dolar yani AriPods’un kendisi kadar. Ancak bu fiyat kullanıcıları vazgeçirmemiş olacakki Colorware tüm stoklarını tüketmiş.