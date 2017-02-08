Android Pay’in Akıllı Saat Versiyonu Belli Oldu

Google’ın mobil ödeme servisi Android Pay’in Android Wear sürümü ortaya çıktı. İşte, Android PAy’in akıllı saatlerdeki görüntüsü.

Teknoloji devi Google’ın mobil ödeme sistemi Android Pay bazı akıllı telefonlar ve çeşitli ülkelerde kullanılabiliyor. Bu kullanımı genişletmek isteyen Google servisini akıllı saat kullanıcıları için de sunacağını belirtmişti. Son gelen bilgiler Android Wear için Android Pay‘in son dönemeçte olduğunu gösteriyor.

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Yayınlanan ekran görüntüleri ile ortaya çıkan Android Pay akıllı saat sürümü kullanıcılara Android Wear üzerinden kredi kartı tanımlama ve basit bir şekilde NFC teknolojisini kullanarak ödeme yapmayı sağlıyor. Ödemeler tamamlandığında ya da tamamlanmadığında akıllı saat üzerinden uyarı gösterilirken daha önce yapılan harcamaları görmek de mümkün.

Belirtilenlere göre Android Wear için Android Pay sadece bu özelliklere sahip olmayacak. Apple Pay ve Samsung Pay gibi rakiplerine karşı geç kalan ancak geç kalmasına değecek özellikler ile gelmesi beklenen Android Payin, akıllı saat kullanıcılarına ödeme noktasında rakiplerine göre farklı deneyimler yaşatacağı söyleniyor.

Android Wear 2.0 ile gelmesi beklenen Android Pay’in, Google’ın LG ile ortak geliştirdiği LG Watch Style ve Watch Sport tanıtımında tanıtılması bekleniyor. Android Pay‘i bu ay içerisinde tanıtılacak olan diğer yeni akıllı saatler içerisinde görebilmemiz de mümkün.