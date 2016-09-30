Android Wear 2.0, 2017’ye Ertelendi!

Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear’ın yeni versiyonu Android Wear 2.0, 2017 yılına ertelendi.

Google, akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear’ın en yeni versiyonu olan Android Wear 2.0’ı geçtiğimiz Mayıs ayında teknik özellikleri ile birlikte duyurmuş ve Android Wear 2.0‘ın sonbahar aylarında yayınlanacağını belirtmişti. En son gelen açıklama ise yeni versiyonun 2017 yılına ertelendiği şeklinde oldu.

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Google’ın Android Wear 2.0 için yaptığı açıklama geçtiğimiz günlerde resmi Android geliştirici blogu üzerinden oldu. Bu açıklama ile Android Wear 2.0’ın üçüncü geliştirici önizleme versiyonunun geliştiriciler için hazır olduğunu belirten Google yeni versiyonun 2017 yılının başına kadar yayınlanmayacağını da belirtti.

Android Wear 2.0‘ın belirtilen tarihte yayınlanmaması için Google’dan resmi bir açıklama gelmese de yeni akıllı saat modellerinin duyurulmaması ve LG ve Huawei gibi markaların artık hem akıllı saat pazarına hem de Android Wear‘a sıcak bakmamaları Google‘ı biraz endişelendirdi ve bu yüzden çıkış tarihi ertelendi olarak tahmin ediliyor.

Geliştiriciler için yayınlanan Android Wear 2.0 üçüncü geliştirici önizleme versiyonunda gelen özellikler arasında uygulama satın alma, indirme, yükleme ve yayınlama işlemlerinde direk olarak Play Store kullanımı, yeni mesaj cevaplama seçeneği ve timelineda yeni kullanımlar bulunuyor. Yeni geliştirici versiyonu hakkında daha fazla detay için buradan devam edebilirsiniz.