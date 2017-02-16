Android Wear 2.0 için Uber Çıktı!

Lüks taksi servisi Uber uzun süredir beklenen akıllı saat uygulamasını nihayet Android Wear 2.0 ile birlikte çıkarttı.

Dünyada popüler bir şekilde kullanılan ve ülkemizde de bir dönem kullanılmış olan lüks taksi servisi Uber 2015 yılında Google I/O etkinliğinde Android Wear versiyonu için bir duyuru yapmış ancak aradan geçen 2 yıllık süreçte herhangi bir adım atmamıştı. Beklenen haber ise nihayet geldi.

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Uber tarafından Android Wear 2.0 için resmi duyurusu yapılan Uber Android Wear uygulaması kullanıcılara bilekleri üzerinden direk olarak Uber‘i kullanma imkanı sunuyor. Kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden sürücü listesini bakabiliyor, otomobil markalarını görebiliyor, gelen sürücü hakkında bilgiler alabiliyor, sürücünün nerede olduğunu kontrol edebiliyor ve ne kadarlık bir süre kaldığını ve geçtiğini görebiliyor.

Uber Android Wear uygulaması tüm bu özellikleri bağımsız bir şekilde yapabiliyor. Android Wear 2.0’ın bağımsız kullanabilme özelliği yani akıllı telefona gerek kalmadan kullanım özelliğini kullanan Uber uygulaması kullanıcılara Wi-Fi, Bluetooth ya da LTE bağlantısı üzerinden kullanım imkanı sunuyor. Kullanıcılar bu bağlantılara sahip olmadıkları durumlarda Uber akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

Uber Android uygulamasının sunduğu imkanların neredeyse tamamını sunabilen Uber Android Wear uygulaması şu an için sadece LG Watch Style ve LG Watch Sport akıllı saatler için kullanımda. Diğer akıllı saatler ise Android Wear 2.0 güncellemesini aldıkları takdirde Uber uygulamasını kullanabilecekler.