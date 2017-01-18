Android Wear 2.0’ın Tam Tarihi Belli Oldu

Google, Android Wear 2.0 için Şubat ayının başını göstermiş ancak tam bir tarih vermemişti. Evleaks ise Android Wear 2.0 için 9 Şubat tarihini işaret etti.

Google geçtiğimiz hafta geliştiricilere yolladığı bir mail ile Android Wear 2.0‘ın Şubat ayının başında yayınlanacağını ortaya çıkarmıştı. Google net bir tarih vermese de teknoloji dünyasının sızıntıları ile yakından tanıdığı Evan Blass namı diğer Evleaks attığı bir tweet ile Andorid Wear 2.0 için net tarihi verdi.

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Evan Blass dün attığı tweette,”Takviminizi işaretleyin. Android Wear 2.0 9 Şubat günü yayınlanacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Blass’ın bu tarihi nereden aldığı ya da nereden sızdırdığı bilinmiyor ancak teknoloji dünyasında yaptığı sızıntılar ile bilinen bu isme oldukça güveniliyor ve Android Wear 2.0 için artık çıkış tarihi 9 Şubat olarak belirtiliyor.

Mark your calendar: Android Wear 2.0 launches on February 9th. — Evan Blass (@evleaks) 17 Ocak 2017

En büyük Android Wear güncellemesi olacak olan Android Wear 2.0 akıllı saatlere akıllı telefonlardan bağımsız çalışabilme, daha güçlü ve verimli aktivite takibi yapabilme, bağımsız uygulama geliştirebilme ve bununla birlikte bağımsız uygulama mağazası ve yeni saat arayüzleri gibi birçok özellik sunuyor olacak.

Bakalım Android Wear‘lı akıllı saat kullanıcıları tüm bu özelliklere Evleaks’ın belirttiği gibi 9 Şubat tarihinde kavuşacak mı yoksa Google’ın farklı bir planı mı var hep birlikte bekleyip göreceğiz.