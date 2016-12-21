Apple AirPods Akıllı Kulaklık Parçalarına Ayrıldı

Apple’ın Siri entegreli kablosuz akıllı kulaklığı AirPods, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Ürünün tamir oranı 10 üzerinden sıfır.

Apple’ın Eylül ayında iPhone 7 ile birlikte tanıttığı ancak çıkışı yılan hikayesine dönen AirPods akıllı kulaklıklar geçtiğimiz hafta tüm dünyada satışa sunulmuştu. Ürünleri parçalaması ile bilinen iFixit ise ürünün satışa çıkmasının ardından ürüne ulaşarak parçalarına ayırmış.

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iFixit ekibinin yaptığı paylaşıma göre Apple AirPods‘un içerisine ulaşmak için dış kasayı kırmak gerekiyor. Aksi takdirde ürünün içerisine ulaşmak mümkün değil. AirPods malzemelerinin çeşitli yapıştırıcılar ile tutturulduğunu belirten iFixit, AirPods‘un alelacele yapılmış bir ürün olduğunu belirtiyor.

Akıllı kulaklığın iç kısmında kart üzerinde yapılan lehimlerin kalitesiz olduğunu söyleyen iFixit aynı zamanda kulaklığın iç kısmında birçok boşluk bulunduğu ve ürünün kalite standartlarının epey düşük olduğunu da belirtiyor.

Bunların hepsini göz önünde bulunduran iFixit, Apple AirPods kulaklığa tamir olabilme açısından 10 üzerinden sıfır vermiş durumda. Ayrıca ekibin düşüncesine göre ürünün piyasaya biran önce çıkması için birçok durumdan taviz verilmiş. AirPods’un içini ve detaylarını merak ediyorsanız buradan devam ederek göz atabilirsiniz.