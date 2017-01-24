Apple AirPods Akıllı Kulaklıkta Bağlantı Sorunu!

Apple’ın kablosuz akıllı kulaklığı AirPods’un zaman zaman bağlantı sorunu yaşadığı belirtiliyor. Apple ise sorunu incelemeye başladı.

Apple’ın kablosuz akıllı kulaklık pazarını domine ettiği Siri entegreli ürünü AirPods çıktığı günden beri sürekli konuşuluyor. Tasarımı, kullanımı ve kablosuz olması ile dikkat çeken ürünün şu sıralar kablosuz bağlantı seçeneği ile başının dertte olduğu ortaya çıktı.

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Bilindiği üzere AirPods‘lar tek dokunuş işle iPhone’lar ile eşleşip kendisi bağlanabiliyor ve kullanıcıların herhangi ek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Bu özellik tüm kullanıcılar tarafından beğenilse de sosyal medyada ve Apple‘ın resmi sayfası da dahil olmak üzere çeşitli forumlarda birçok kullanıcı AirPods’un bağlantı sorunu yaşadığını yazama başlamış durumda.

Yazılanlara göre AirPods‘un bağlantısı kendi kendine kesiliyor ve konuşma esnasında giden bağlantı iPhone’a geçtikten kısa bir süre sonra tekrar AirPods’a geliyor ve problem oluşturuyor. İşin ilginç tarafı problem yaşadığını belirten kullanıcıların çoğunluğu iPhone 6S kullanıcısı ve problemin iPhone’a Apple Watch ya da başka bir ürünün Bluetooth ile bağlantısı olduğu zaman ortaya çıkması. iPhone 6S’den iPhone 7‘ye geçen kullanıcılar ise problemin ortadan kaktığını belirtiyor.

Apple olay üzerine bir açıklama yapmadı ancak gelen bilgilere göre firma olayı incelemeye almış durumda. Kısa bir süre içerisinde Apple’dan yeni bir güncelleme ile bir açıklama gelecektir.