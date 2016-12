Apple AirPods Bu Hafta Satışa Sunulabilir

Apple’ın kablosuz akıllı kulaklığı AirPods’u her an satışa sunabileceği iddia edildi. Peki iddialar ne kadar doğru?

Geçtiğmiz günlerde Apple’ın merakla beklenen Siri entegreli kablosuz akıllı kulaklığı AirPods’un her iki kulaklığa da aynı sesin verilememesi ve Bluetooth odaklı bir problem yüzünden ertelendiği iddiası gelmişti. Akıllı kulaklığı 2017‘ye sarkacağı söylenirken son gelen haberler Apple’ın AirPods’u her an satışa sunabileceği yönünde.

Apple’a yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre Apple CEO’su Tim Cook, AirPods‘ların bir an önce satışa çıkması için talimat vermiş durumda. İddialara göre gündüz gece var gücüyle çalışan Apple çalışanları, AirPods’ları Noel’e yetiştirecek. Yani AirPods akıllı kulaklıklar alışveriş çılgınlığının yüksek seviyede olduğu Noel’de satışta olacak.

Diğer gelen bir bilgi ise Apple‘ın büyük perakende mağazalarına AirPods’lar için yer açmalarını ve buna göre bir çalışma yapmalarını da istediği belirtiliyor. Mağazaların ise AirPods‘lar için arka planda hummalı bir çalışmaya başladığı söylenenler arasında.

Apple’ın planlarına göre AirPods‘lar bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta raflardaki yerini alacak. Ayrıca Apple akıllı kulaklığından satış olarak çok şey bekliyor. Bakalım AirPods’lar Noel’den önce satışa sunulacak ve Apple istediğini alabilecekmi.