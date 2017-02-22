Apple AirPods için 6 Yeni Reklam Yayınlandı

Apple kablosuz akıllı kulaklığı AirPods için YouTube kanalında ürünün özelliklerini yansıtan 15 saniyelik 6 yeni reklam videosu yayınladı.

Fiyatının yüksek olması ile eleştirilmesine rağmen kullanıcılardan yoğun ilgi gören Apple AirPods kablosuz akıllı kulaklıklar ilk reklamını Ocak ayının ortasında almıştı. Şimdi ise Apple, YouTube İngiltere hesabından 6 yeni reklam videosu yayınladı.

iPhone 7 + AirPods birlikteleiği ve Notes başlığı ile yayınlanan bu yeni reklam videoları yine önceki reklam videolarında olduğu gibi 15 saniyeden oluşuyor. Her bir videoda AirPods nota olarak kullanılırken videolarda farklı müzikler ve Craig David ve Lianne Le Havas gibi sanatçılar yer alıyor.

Aslına bakıldığında her video Apple AirPods‘un farklı bir özelliğinden bahsediyor. Farklı farklı müzik türleri ve müzik adamları ise AirPods’un evrensel bir ürün olduğunu ve her kesimden insanın kullanabildiğini paylaşıyor.

iPhone 7 ile birlikte daha kullanışlı bir hale geldiğini belirtilen AirPods’un kutusu ve kutusundan çıktığı anda iPhone’lar ile bağlantı kurması ile diğer kulaklıkardan ayrıldığını görmek mümkün. Bir kısmı dün bir kısmı ise kısa bir süre önce yayınlanan AirPods için 6 yeni reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.