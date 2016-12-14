Apple AirPods Satışa Sunuldu!

Apple’ın ha çıktı ha çıkacak denilen akıllı kulaklığı AirPods nihayet satışa sunuldu. Ülkemizde de satışı başlanılan akıllı kulaklığın fiyatı 779 lira.

Geçtiğimiz hafta gelen haberlerde Apple‘ın Bluetooth problemi yüzünden AirPods‘ları bu yıl içerisinde satışa sunamayacağı ve ürünlerin 2017’ye sarkacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber ise Apple‘ın her an ürünü satışa çıkarabileceği söylenmişti. Nihayet son gelen haber doğru çıktı.

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Bugün itibari ile dünya genelinde ve Türkiye’de satışa sunulan AirPods yurtdışında 159 dolardan ülkemizde ise daha önce belirtildiği gibi 779 liradan satışa sunuldu. Ancak Apple’ın resmi sitesine bakıldığında ürünün teslimatı için 3 haftalık bir süre görünüyor. Bu durum diğer ülkelerde ise 6 haftaya kadar çıkabiliyor. Yani AirPods bugün alınsa dahi 2017 yılında kullanıcıların elinde olacak.

Üzerinde herhangi bir tuş ya da buton bulunmayan AirPods akıllı kulaklık iPhone’lara yaklaştığı zaman direk olarak eşleşebiliyor. Kulaklığa tek dokunuş yapıldığında Siri devreye giriyor ve akıllı telefon üzerinden tüm istekleri yerine getirebiliyor. Kabosuz akıllı kulaklığın batarya süresi ise kullanımda 5 saat.

Ürünün daha detaylı bilgilerine ulaşmak için buradan devam ederek Apple’ın sitesine ulaşabilirsiniz.