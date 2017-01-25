Apple, Kaybolan AirPods’ları Bulacak

Apple, iOS 10.3 güncellemesi ile birlikte iPhone’mu Bul özelliği içerisine AirPods’un nerede olduğunu gösteren bir özellik ekleyeceğini duyurdu.

Yaklaşık iki hafta önce App Store‘a Finder for AirPods isimli AirPods akıllı kulaklıkların yerini göstererek kaybolmasını engelleyen bir uygulama yüklenmiş ve kısa bir süre sonra ise Apple tarafından kaldırılmıştı. Bu hamle üzerine Apple birçok eleştiri aldı ancak yapılan hamlenin sebebi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

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Geliştiricilerin iOS 10.3 versiyonu ile farkettiği özellik artık AirPods‘ların kaybolmasını engelleyecek ve nerede olduğunu gösterecek. Apple’ın iPhone’mu Bul özelliği içerisine yerleştirdiği yenilik kullanıcıların tıpkı iPhone‘larını haritadan görebildikleri gibi AirPods’larını da harita üzerinden görmelerini sağlayacak.

Evet kullanıcılar kulaklıklarını görebilecek ancak burada da tam anlamı ile bir çözüm mevcut değil. Bunun sebebi ise iPhone’mu Bul özelliği içerisinde görünen AirPods aslında ürünün kutusunun en son nerede olduğunu söylüyor olacak. Yani ne kulaklıkların ikisi ne de teki takip edilmiyor. Bu yüzden AirPods‘ların nerede olduğunu kısmi bir şekilde görmek mümkün olacak.

Tüm bu durumlar şu an için teori olarak karşımıza çıkıyor. iOS 10.3‘ün yayınlanması ile birlikte kullanıcıların denemeleri ve görmeleri sonucunda net bilgiler gelecektir.