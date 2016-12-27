Apple Nokia’nın Markası Withings’in Satışını Durdurdu

Apple, Nokia ile olan patent problemi yüzünden Nokia’nın giyilebilir teknoloji markası Withings’in ürünlerinin satışını durdurdu.

Akıllı telefon denince akla ilk gelen markalardan biri olan Nokia akıllı telefon pazarına tekrar dönmeye hazırlandığı şu günlerde Apple ile büyük bir patent sorunu yaşıyor. Sorun henüz net bir şekilde çözülmese de Apple kendince yaptırımlar ile sorunu çözmeye çalışıyor.

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Apple’ın durumu kendisinin çözmeye çalışmasının son örneği ise Nokia’nın sahibi olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri ve akıllı ürünler geliştiren Withings markasının ürünlerinin satışının durdurması oldu. Bundan böyle Withings marka akıllı saatler ve akıllı ürünler Apple Store‘larda yer almayacak.

Nokia tekrar toplarlanmak adına Witihngs markasını geçtiğimiz sene başında 192 milyon dolar karşılığında satın almış ve kendi sağlık birimine entegre ederek çatısı altında çalışmalarına devam ettirmişti. Withings markasından gelen en son ürün ise nabız ölçerli Withings Steel HR akıllı saat olmuştu.

Apple ve Nokia arasında yaşanan patent problemi ise Apple’ın Nokia’yı sahte bir patent transfer sistemi kurarak rekabeti ortadan kaldırdığı ve daha fazla gelir elde ettiğini dile getirmesi şeklinde. Apple ve Nokia problemi aralarında gideremedikleri için mahkeme önünde karşılaşıyor.