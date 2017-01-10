Apple ve Carl Zeiss’den Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Geliyor

Teknoloji devi Apple ve popüler lens üreticisi Carl Zeiss’in ortak bir şekilde artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan bir haber ile Apple CEO’su Tim Cook‘un artırılmış gerçeklik teknolojisinin sanal gerçeklik teknolojisinin önünde olduğunu belirttiğini ve Apple’ın artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Şimdi ise firmanın daha ileriye gittiğini ve artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı iddiası ortaya atıldı.

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İddiayı ortaya atan kişi ise daha önce Microsoft‘ta çalışmış ve dünyanın önde gelen blog yazarlarından biri olan Robert Scoble. Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Scoble, Apple’ın ünlü lens üreticisi Carl Zeiss ile bir işbirliği yaptığını ve iki firmanın ortak bir şekilde artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını söyledi.

Bu iddiayı bir Carl Zeiss çalışanından teyit ettiğini belirten Scoble, CES 2017 etkinliğinde Carl Zeiss’in artırılmış gerçeklik standına giderek “Tim Cook ürün göstermeniz için size izin vermiyor.” şeklinde bir cümle kurduğunu ve çalışanların gergin bir şekilde gülümsediğini de paylaştı.

Scoble son olarak geliştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğünün gelen bilgiler dahilinde bu yıl içerisinde piyasada olacağına inandığını da söyledi. Daha önce gelen bilgiler ise Apple‘ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün 2018’den önce piyasada olmayacağı şeklindeydi.