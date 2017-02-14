Apple, View-Master VR Gözlüğünü Mağazadan Kaldırdı

Teknoloji devi Apple bu sefer de Apple Store’dan satışını kaldırdığı View-Master sanal gerçeklik gözlüğü ile gündeme düştü.

Apple CEO’su Tim Cook’un daha önce yaptığı açıklamalarda hem kendisinin hem Apple’ın artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine çok sıcak baktığını açıklamıştı. Uzun süredir Apple’dan hem artırılmış hem de sanal gerçeklik alanında bir çalışma beklenirken firmadan sanal gerçeklik konusunda başka bir haber geldi.

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Kullanıcılar dün itibari ile Apple Store‘a baktıklarında View-Master‘ın giriş seviyesi sanal gerçeklik gözlüğü View-Master VR Starter Pack ürününün mağazadan kalkmış olduğunu gördü. 29.95 dolarlık fiyatı ve iPhone uyumluluğu ile Apple kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen ürünün neden satıştan kaldırıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Gelen tahminler ise Apple‘un uzun süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik ürününü tanıtacak ve satışa sunacak olması. Benzer durumlar daha önce de yaşanmış Apple kendi ürünlerini satışa sunmadan önce rakipleri mağazadan kaldırmıştı. AirPods için üçüncü parti geliştiriciler tarafından hazırlanan AirPods’u bul uygulaması mağazadan kaldırılmış ertesi hafta Apple AirPods için kendi özelliğini duyurmuştu.

Ürün üreticisi View-Master’da Apple gibi sessizliğini korurken her iki firmadan da önümüzdeki günlerde bir açıklama bekleniyor. View-Master VR Starter Pack sanal gerçeklik gözlüğü ise şimdilik şirketin resmi internet sitesi üzerinden alınabiliyor.