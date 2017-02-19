Apple Watch Digital Crown Üzerinden Şarj Olabilir

Apple’ın aldığı yeni patent ile döner bir yapının ürünlerini şarj edebileceğini ortaya çıkardı. Gözlerise Apple Watch’un Digital Crown’una çevrildi.

Akıllı saatler arama yapma, mesaj gönderebilme, spor aktiviteleri takip edebilme ve uygulamalar gibi birçok teknolojik özelliğe sahip olsa da henüz bu ürünler ufak boyutları sayesinde yeterli pil ömrüne sahip değil. Bu yüzden akıllı saat üreticileri ürünlerin pil ömürlerini uzatmak için birçok çalışma yapıyor.

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Teknoloji devi Apple’ın aldığı bir patent ise Apple Watch için yeni bir şarj düzeneği üzerinde çalıştığını gösterdi. Apple’ın aldığı patent tıpkı eski mekanik kurmalı saatlerde olduğu gibi bir yapıyı işaret ediyor. Patent döner bir sisteme ve bu sistemde de enerji üretebilecek bir mekanizmaya sahip. Bu da kullanılan ürün için herhangi bir elektrik kaynağına gerek kalmadan kullanıcının kendi kendine akıllı saat bataryasını şarj etmesi anlamına geliyor.

Apple Watch‘a bakıldığında ise bu sistemin işleyebileceği tek nokta akıllı saatin çoğu işlevini yerine getirebilen Digital Crown. Döner yapısı ile patentte belirtilen bir sisteme sahip olan Digital Crown şimdiki işlevinin yanına bataryayı şarja edebilecek bir düzeneğin yerleştirilmesi ile akıllı saatin pil ömrünü uzatabilir.

Bu sistem sadece Apple Watch için değil Apple’ın iPhone ve iPad’lerde de kullanabileceği bir sistem olarak belirtiliyor. Apple’ın bu sistemi bu ürünlerde de uygulayabileceği söylense de bu sisteme en yakın ürün Digital Crown sayesinde Apple Watch. Belki bir sonraki Apple Watch modelinde bu sistemi görebiliriz.