Apple Watch Fitbit ve Xiaomi’den Fitness İzci Satışları Çaldı

Apple Watch’un başarısı, fitness tracker’larına, özellikle Fitbit satışlarına yetecekmiş gibi görünüyor. Canalys’ın en son raporu, fitness izleyicilerin 2017 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre daha az sattığını gösteriyor. Genel olarak sadece% 7 daha az, ama yine de, Fitbit ve Xiaomi’nin gitmek istediği yön değil.

Yukarıda bu arada akıllı gözlemciler var. Ve akıllı gözlemlerle esas olarak Apple Watch’i kastediyoruz. Kategori, geçen yılın Q1 rakamlarına göre% 25 büyüdü ve toplamda 6 milyon sattı, bunun 3.8 milyonu Cupertino’da tasarlandı. Bazı teknik uzmanlar onları tamamen 6 ay önce yönettikleri için gerçekten etkileyici.

Rapor, son birkaç haftadır diğer analistlerden gördüklerimizi doğruluyor. Ve tamam, bu yüzden 9 milyon fitness takipçisi toplam 12 saat kadar bir süredir olduğu gibi smartwatches’tan daha popüler hale getirildi.

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Ancak eğilim açık: sportif, su geçirmez, GPS yayınlı Series 2 bu hile yaptı ve Fitbit’ten daha çok Apple akıllı gözetimi yapmak için büyük bir çoğunluğu ikna ediyor. (Ve bir Xiaomi Mi Band 2’den çok daha fazlası).

Fitbit satışlarının durgunluğunun bir nedeni, dünyanın Fitbit akıllı gözlemcisini bekliyor olması. Şimdi, bu sonbaharda gecikmeli lansman için hazırlanıyor dedi, Fitbit, fitness bandı satışlarındaki% 30’luk düşüşü telafi etmek için yeterli olacağını umuyor. Bu gerçekleştiğinde, yine de ihtiyatlı olarak iyimser davranıyoruz.