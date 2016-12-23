Apple Watch için Pokemon Go Çıktı, İndirin!

Apple Watch için merakla beklenen Pokemon Go oyunu aktivite özellikleri ile birlikte nihayet bugün yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta Apple Watch için Pokemon Go’nun iptal edildiği iddiası ortaya çıkmış ve bu iddiaya Apple cephesinden oyun akıllı saat için yakın bir zamanda yayınlanacak şeklinde bir yanıt gelmişti. Yanıtın üzerine Pokemon Go fazla gecikmedi ve bugün itibari ile Apple Watch için yayınlandı.

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Apple Watch için gelen Pokemon Go uygulaması iPhone uygulamasının küçültülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde iPhone‘larını ceplerinden çıkarmadan akıllı saat üzerinden Pokemon bulabilme, Pokemon’ları kutularından çıkarabilme, PokeStop‘ları görebilme ve bildirim olarak alabilme ve çeşitli eşyalar toplama gibi görevler yapabilecek. Ancak Pokemon yakalamak için bir iPhone kullanılması gerekiyor.

Apple Watch için Pokemon Go uygulaması oyun özelliğinin yanında akıllı saatin aktivite takip özelliklerini de kullanarak kullanıcıların oyun içerisinde nasıl bir aktivite yaptıklarını da takip ederek gösterebilecek. Örneğin kullanıcılar bir Pokemon’un peşinden kaç metre koştuğunu görebilecek.

Hemen buradan devam ederek Apple Watch için Pokemon Go uygulamasını indirebilirsiniz demeyi çok isterdik ancak Niantic henüz Pokemon Go’yu Trükiye AppStore için yayınlamış değil. O yüzden Apple Watch kullanıcıları da oyunu bir müddet oynayamayacak.