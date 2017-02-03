Apple Watch Satışları Kendi Rekorunu Kırdı

Apple’ın akıllı saati Apple Watch 2016 sonunda yaptığı satış ile bir önceki yıla göre artış göstererek kendi rekorunu kırdı.

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile mali tablolarda iPhone satışları ile birlikte yeni bir rekor kırdığını duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte bir açıklama yapan Apple CEO‘su Tim Cook şirketin iPhone’dan sonra en çok sattığı ürünün Apple Watch olduğunu ve rekor kırdığını da açıklamış Ancak Cook Apple Watch satış sayısına dair bir bilgi yine paylaşmamıştı.

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Strategy Analytics şirketi tarafından dün yayınlanan giyilebilir teknoloji pazarı raporunda ise Tim Cook’un sözlerini teyit eden ve satış rakamları paylaşan bir grafik yer aldı. Bu grafiğe göre Apple Watch, 2016 yılının son çeyreğinde 5.2 milyon satış rakamı yakalamış durumda. Bu rakam ise 2015’in aynı çeyreğinde elde edilen 5.1 milyonluk satış rakamı göz önüne alındığında Apple Watch için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Rapora göre Apple Watch 2016 yılında akıllı saat pazarında yüzde 55‘lik bir payla lider durumdayken Apple Watch’u yüzde 11.4 ile Samsung takip ediyor. Pazarda bulunan diğer tüm markaların toplam oluşturduğu değer ise yüzde 33.6 seviyesinde. Strategy Analytics‘in tüm bu verilerden elde ettiği bilgi ise akıllı saat pazarının 2015 yılından 2016 yılına sadece yüzde 1.4’lük bir büyüme elde ettiği.

2017 yılı içerisinde akıllı saat pazarının nasıl ilerleyeceği ve pazarın büyüme gösterip göstermeyeceği merakla beklenirken Apple’ın akıllı saati için 2017‘nin ilk çeyreğinde resmi bir satış rakamı açıklanması bekleniyor.