Apple Watch Series 2 İçin Yeni Reklam Yayınlandı

Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 2 için yeni bir reklam filmi daha yayınladı. İşte, Apple Watch Series 2’nin yeni reklam filmi.

Apple son yıllarda ürünleri için kısa ama öz niteliğinde içeriklerin yer aldığı 15 saniyelik reklam videoları ile potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Apple Watch Series 2 için yayınlanan son reklam ise bu durumun son örneği.

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15 saniyede ürünün hem genel hattını hem de odaklandığı bir özelliğini karşı tarafa aktarmaya çalışan Apple, akıllı saati için yayınladığı en son reklamda ürünün aktivite özelliğine dikkat çekiyor. Yakala, yüz, oyna sloganı ile yayınlanan video kullanıcıların Apple Watch Series 2 ile aktivite konusunda eğlenceli bir takip yapabileceklerini de gösteriyor.

Reklam videosunun “Close Your Rings” başlığı ise Apple Watch Series 2’nin yine aktivite takip özelliğinde hareket ettikçe ya da aktiviteyi tamamladıkça dolan daire özelliğinden bahsediyor ve kullanıcıların sürekli hareket halinde olmasını istiyor.

Yukarıdan Apple Watch Series 2 için yayınlanan yeni reklam videosunu izleyebilir ve akıllı saatin aktivite takip özelliği hakkında kısa bir bilgi edinebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda Apple’dan akıllı saati için yeni reklam videoları da geliyor olacak.