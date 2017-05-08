Apple Watch‘unuz ile iPhone‘unuzun Eşlemesini Kaldırma

Bazı zamanlarda aygıtlarınızın eşlemesini kaldırmak isteyebilirsiniz. Örneğin, saatinizi başkabir iPhone ile kullanmak istediğiniz öncelikle eşlemeyi kaldırmanız gerekir.

Aygıtlarınızın bağlantısını kesmek için;

Eşlemesini kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun. iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını açın. Saatim sekmesine gidin ve ekranın üst kısmında saatinize dokunun. Eşlemeyi kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki simgesine dokunun. Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun. Onaylamak için tekrar dokunun. Etkinleştirme Kilidi’ni etkisizleştirmek için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir. Apple Watch’unuzdaki tüm içeriği ve ayarları silmeden önce iPhone’unuz Apple Watch’unuzun yeni bir yedeğini oluşturacaktır. Yeni bir Apple Watch’a geri yükleme yapmak için bu yedeklemeyi kullanabilirsiniz. Apple Watch’unuzun eşlemesi kaldırıldıktan sonra Eşlemeyi Başlat iletisi görüntülenir. Apple Watch’unuzu tekrar ayarlamak için şu adımları uygulayın.

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İPHONE’UNUZ OLMADAN EŞLEMEYİ KALDIRMA

iPhone’unuz yanınızda olmadığı zamanlarda dahi Apple Watch’unuzdaki tüm içerikleri ve ayarları silmeniz mümkün. Apple Watch’unuzda Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunmanız yeterli. Bu işlem Apple Watch’unuzu saptanmış fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

Parolanızı unutursanız bu adımları deneyebilirsiniz.