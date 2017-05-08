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Apple Watch‘unuzun Parolasını Unutursanız

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Apple Watch’unuzun şifrenizi unuttuysanız ve kilidi açamıyorsanız aygıtı silip yeniden ayarlamanız gerekiyor.

APPLE WATCH’UNUZUN KİLİDİNİ AÇMA

Üst üste altı defa hatalı parola girerseniz Apple Watch’unuz kendini kilitler ve gelen bir mesaj daha sonra tekrar denemenizi ister. Daha sonra üst üste on defa hatalı parola girerseniz saatiniz kilitlenir ve gelen bir mesaj parola girişini iPhone’unuzdan yeniden etkinleştirmenizi isteyecektir. Apple Watch uygulamasını açın, Saatim sekmesine dokunduktan sonra Parola’ya dokunun. Parola girişini yeniden etkinleştirdikten sonra, parolanızı Apple Watch’unuzda tekrardan girmeyi deneyebilirsiniz. Ayarlarınıza bağlı olarak parolayı on kez girmeyi denedikten sonra Apple Watch’unuz otomatik olarak silinebilir.

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Parolanızı yine hatırlayamazsanız ayarları ve parolayı Apple Watch’unuzdan sıfırladıktan sonra tekrar ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanmanız gerekir.

Saatinizi ayarladığınızda; yeni bir parola seçebilir ve yedeğiniz varsa saatinizi bir yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Etiketler akıllı saatapple watchapple watch 2giyilebilir teknolojihaber

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Harun Gürcan

Harun Gürcan

1997 yılında Antalya'da doğdum İlk ve orta öğretimimi tamamladıktan sonra eğitim için Ankara'da ikamet etmeye başladım. Şuan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konsrvatuvarında 2. sınıf öğrencisiyim.

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