Apple Watch‘unuzun Parolasını Unutursanız

APPLE WATCH’UNUZUN KİLİDİNİ AÇMA

Üst üste altı defa hatalı parola girerseniz Apple Watch’unuz kendini kilitler ve gelen bir mesaj daha sonra tekrar denemenizi ister. Daha sonra üst üste on defa hatalı parola girerseniz saatiniz kilitlenir ve gelen bir mesaj parola girişini iPhone’unuzdan yeniden etkinleştirmenizi isteyecektir. Apple Watch uygulamasını açın, Saatim sekmesine dokunduktan sonra Parola’ya dokunun. Parola girişini yeniden etkinleştirdikten sonra, parolanızı Apple Watch’unuzda tekrardan girmeyi deneyebilirsiniz. Ayarlarınıza bağlı olarak parolayı on kez girmeyi denedikten sonra Apple Watch’unuz otomatik olarak silinebilir.

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Parolanızı yine hatırlayamazsanız ayarları ve parolayı Apple Watch’unuzdan sıfırladıktan sonra tekrar ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanmanız gerekir.

Saatinizi ayarladığınızda; yeni bir parola seçebilir ve yedeğiniz varsa saatinizi bir yedekten geri yükleyebilirsiniz.