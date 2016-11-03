Apple’da Otomobil Gitti Artırılmış Gerçeklik Geldi

Teknoloji devi Apple’ın artırılmış gerçeklik teknolojisine odaklandığı ve yakın zamanda ürünlerinde artırılmış gerçekliğin görünebileceği iddia edildi.

Apple’ın uzun süredir kendi otomobili geliştirme aşamasında olduğu biliniyor ve sürekli bunun üzerine konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber Apple’ın otomobil projesini iptal ettiğini ortaya çıkarmış ancak nedenin belirtmemişti. Apple cephesinde yaşanan bu olaylar gelen artırılmış gerçeklik haberi ile yerine oturmaya başladı.

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KGI Securities şirketi uzmanlarından Ming-Chi Kuo, Apple CEO’su Tim Cook’un uzun süredir artırılmış gerçeklik teknolojisine odaklandığını ve bu yüzden firmanın şuan için otomobil projesini iptal ettiğini belirtti. Kuo, Apple’ın artırılmış gerçeklik teknolojisine yönelmesindeki en büyük sebebin yine kendi otomobilini üretme ve diğer otonom otomobillerin de içerisinde yer alma isteği olarak belirtti. Kuo’ya göre Apple’ın kendi otomobilini üretmesi geliştireceği artırılmış gerçeklik yazılımından geçiyor.

Kuo, Apple‘ın artırılmış gerçeklik teknolojisini otonom otomobiller için geliştireceğini ve şuan Apple’ın otonom otomobillerde böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu düşündüğünü dile getirirken ilerleyen aşamalarda artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip otomobillerin yollarda olacağını da belirtti. Apple’ın ise buradaki farkının güvenlik, eğlence ve kullanıcı deneyimi ile ön plana çıkacağının altını çiziyor.

Son olarak Apple’ın geliştireceği bu artırılmış gerçeklik sisteminin sadece otomobillerde değil diğer Apple ürünlerinde de kullanılacağını belirten Kuo, ilk artırılmış gerçeklik teknolojili Apple ürünlerini 2018 yılında görebileceğimizi tahmin ediyor.

Bilindiği üzere Apple daha önce de artırılmış gerçeklik firması Metaio‘yu bünyesine katmış ve onlarca mühendis ile HoloLens rakibi yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.