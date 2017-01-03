Artırılmış Gerçeklik Destekli Asus ZenFone AR Ortaya Çıktı

Asus’un önümüzdeki günlerde CES 2017’de tanıtması beklenen artırılmış gerçeklik teknolojili akıllı telefonu ZenFone AR, Qualcomm tarafından ortaya çıkarıldı.

ZenFone serisi akıllı telefon ailesinin en yenisi için CES 2017’de 4 Ocak tarihini işaret eden Asus, Qualcomm’un azizliğine uğradı. Qualcomm‘un yanlışlıkla internet sayfasını kullanıcılara açması ile ortaya çıkan Asus ZenFone AR, sayfanın kapatılması ile ortadan kalksa da teknoloji dünyası ürünü görmüş oldu.

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Qualcomm‘un yapmış olduğu bu hata sayesinde Asus ZenFone AR’ın bazı teknik özellikleri de öğrenilmiş oldu. Bunlardan ilki ürünün adından da anlaşılacağı üzere artırılmış gerçeklik teknolojisi. Google’ın artırılmış gerçeklik teknolojisinin yer aldığı Google Tango‘yu kullanan ASus ZenFone AR bu anlamda artırlmış gerçeklik teknolojisine sahip ikinci akıllı telefon olacak. Ayrıca Google Tango sanal gerçeklik teknolojisi bakımından da oldukça önemli.

ZEnFone AR’ın gelen diğer özelliği ise ürünün Google Daydream desteğine sahip olması. Bu da ürünü artırılmış gerçeklik teknolojisinin yanında sanal gerçeklik teknolojisine de sahip bir ürün haline getiriyor. ZenFone AR’ın hem sanal hem de artırılmış gerçeklik teknolojisini barındırması ise ürünü bu alanda bir ilk yapacak.

Son olarak Snapdragon 821 model işlemci ile gelecek olan Asus ZenFone AR‘nin tüm detayları Asus’un yarın yapacağı ZenFone toplantısında belli olacak.