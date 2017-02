Asus Bağımsız Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor

Çinli teknoloji devi Asus, AIO VR isimli hepsi bir arada bağımsız bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiğini duyurdu.

Teknoloji devi Asus sanal gerçeklik gözlüğü pazarında henüz Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR gibi ürünlerin yapamadığını yaparak hepsi bir arada bilgisayardan ya da akıllı telefonlardan bağımsız bir şekilde çalışabilecek AIO VR isimli bir sanal gerçeklik gözlüğünün duyurusunu yaptı.

Yayınlanan bir görüntüyle yapılan duyuruda ürünün prototip olarak bir görseli ve sanal gerçeklik gözlüğünün 2017 yılında piyasada olacağı yer alıyor. Bunun dışında görselde tam bağımsız olduğuna dikkat çekilen ürünün AIO isminin de “All In One” hepsi bir aradadan geldiğini açıkladı.

Daha önce AMD firmasından bir ortaklıkla Sulon Q isimli tam bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü haberi gelmişti ancak o ürün henüz piyasaya sürülmedi. Asus’un AIO VR ürünü ile gelecek hamlesi pazarda önemli bir pay kapmasını sağlayabilir.

2016 yılının sonlarına doğru Asus cephesine ait olduğu iddia edilen bir sanal gerçeklik gözlüğü görseli ortaya çıkmış ancak Asus’dan bu görseli ne yalanlayan ne de doğrulayan bir açıklama gelmemişti. Sanal gerçeklik gözlüğü pazarının beklentisi ise ortaya çıkan bu ürünün yeni tanıtılacak olan ürün olup olmaması.