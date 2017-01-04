Asus Sanal Gerçeklik Bilgisayarı VivoPC X’i Tanıttı

Ünlü bilgisayar üreticisi Asus, CES 2017 etkinliğinde sanal gerçeklik dünyası için geliştirdiği yeni bilgisayarı VivoPC X’i tanıttı.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin en büyük dezavantajı güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor olması. Bu yüzden de hem geliştiriciler hem de üreticiler sanal gerçeklik gözlükleri için ufak boyutlara sahip ancak oldukça güçlü bilgisayarlar geliştirmeye çalışıyor. Gelen son örnek ise Asus VivoPC X.

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CES 2017‘de sahneye çıkan Asus sanal gerçeklik dünyası için geliştirdiği VivoPC X’i gururla gösterdi. Gururla gösterdi diyoruz çünkü bilgisayar ufak boyutu ile oldukça güçlü bir yapıya sahip. Oyun konsollarına benzer bir boyut ve tasarıma sahip olan Asus VivoPC X herhangi bir monitöre ya da televizyona takılarak kullanılabiliyor.

Donanım olarak Intel‘in en son işlemci ailesi Koby Lake’den Core i5 bir işlemci barındıran ASus VivoPC X, grafik konusunda Nvidia’nın GTX 1060 modelinde güç alıyor. 8 GB RAM ve 512 MB SSD depolama alanı sunan bilgisayar dört adet USB 3.1, iki adet USB 2.0 girişi, iki adet HDMI girişi ve DisplayPort desteği yer alıyor. Ayrıca bilgisayarın ağırlığı 2.2 kilogram.

Kompakt bilgisayar sınıfında liderliğe aday olan Asus VivoPC X, Mart ayında 799 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ürünün hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.