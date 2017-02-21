Bir Sonraki HoloLens Modeli 2019’da Piyasada Olacak

Yazılım devi Microsoft sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens’in bir sonraki versiyonunu 2019 yılı için hazırlıyor.

Microsoft’un 10’dan fazla ülkede satışa sunduğu ancak fiyatından dolayı son kullanıcılar yerine daha çok şirketlerin ve endüstriyel markaların satın aldığı HoloLens gelen haberlere göre 2019 yılında son kullanıcılara hitap edecek yeni bir versiyon ile karşımıza çıkacak.

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Geçtiğimiz ay HoloLens‘in satış rakamları hakkında bir açıklama yapan Microsoft, bu rakamların binlerle ifade edildiğini ve bu durumdan memnun olduklarını dile getirmişti. Firma aynı açıklama da HoloLens‘in ikinci versiyonunu da raf kaldırdıklarını ve bu versiyonu atlayarak direk olarak 3. versiyona geçeceklerini belirtmişti.

Microsoft cephesine yakın kaynaklardan gelen bilgilerde ise firmanın HoloLens‘in 3. versiyonunu 2019 yılında satışa sunacağı ve ürünün genel olarak son kullanıcılara hitap edeceği yer alıyor. Hali hazırda 3 bin dolardan satışta olan HoloLens V3‘ün bu fiyatın çok daha aşağısında bir fiyat ile geleceği belirtiliyor.

Henüz HoloLens V3 için Microsoft tarafından bir açıklama gelmese de gelen tahminler yeni sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğünün daha ufak bir boyuta, daha uzun pil ömrüne, daha güçlü donanıma ve daha geniş bir ekran açısına sahip olacağı tahmin ediliyor.