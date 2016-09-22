Codemodeon Sanal Gerçeklik’te Üçüncü Oldu

Sanal gerçeklik işleri ile tanıdığımız Codemodeon firması Helsinki’de düzenlenen VR Indie Pitch yarışmasında Header Goal VR oyunu ile üçüncü oldu.

Ülkemizde sanal gerçeklik denince akla ilk gelen firmalardan biri olan Codemodeon yaptığı sağlam çalışmalar neticesinde sınır ötesine geçerek sanal gerçeklik başarısını orada da kanıtladı. Geçtiğimiz hafta Helsinki‘de düzenlenen VR Indie Pitch yarışmasına Header Goal VR ile katılan firma buradan üçüncülük ile döndü.

Bunu da Oku : Türk Yapımı VR Oyunu Steam’de Yer Almaya Başladı

İngiltere merkezli bir medya şirketi olan Steel Media oyun geliştiricileri ve oyun severleri bir araya getirmek için Pocket Gamer Connects ismi ile dünya çapında bir mobil oyun kongresi başlattı. Bu etkinliğin ilk durağı Hindistan olurken ardından Kanada ve Finlandiya geldi. Etkiniliğin son durağı ise İngiltere.

Etkinliğin Finlandiya ayağına katılan Codemodeon firması ise burada ilk kez düzenlenen VR Indie Pitch yarışmasına katılıyor ve ülkemizde de oldukça beğenilen Header Goal VR oyunu ile üçüncülük elde ediliyor. Oyun üçüncülüğe, yarışmada bulunan oyun dünyasının yakından tanıdığı 6 jüri üyesi tarafından 10 dakika oynanarak geliyor.

Codemodeon bu yarışma sayesinde hem kendileri hem de ülkemiz için sanal gerçeklik alanıda oldukça iyi bir başarı elde etmiş durumda. Bizde kendilerinin başarısını kutluyor ve yollarının açık olmasını diliyoruz. Unutmadan Header Goal VR oyunu yakın zamanda Steam ve Oculus Store‘da yer alacak.