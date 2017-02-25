Fitbit, Pebble’ı Ne Kadara Satın Aldı?

Giyilebilir teknoloji devi Fitbit’in akıllı saat markası Pebble’ı ne kadarlık bir fiyata satın aldığı ortaya çıktı.

Akıllı saat pazarının en önemli oyuncularından biri olan Pebble 2016 yılını beklediği gibi geçiremedi ve yılın sonuna doğru maddi sıkıntılar baş gösterdi. Bu yüzden yeni kaynak ya da satış için alıcı arayan Pebble çareyi Fitbit‘te buldu ve Fitbit, 2016 Aralık ayında Pebble’ı satın aldı.

Bunu da Oku : Fitbit, Pebble’ı Satın Aldı

Satın almanın ardından yapılan açıklama da Pebble markasının tarihe karışacağı ve çalışanların da Fitbit çatısı altında geçeceği duyuruldu. Ancak merak edilen en öneli detay olan Pebble‘ın kaça satıldığı bilgisi her iki şirket tarafından da açıklanmadı.

Söylentilere göre Fitbit, Pebble’ı satın almak için 35 ile 40 milyon dolara arasında bir rakam ödedi ancak akıllı saat markası Pebble’ın bu değerin üstünde olabileceği de tahmin ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Fitbit’in yaptığı fiyat açıklaması ise Pebble hayranlarına şoka uğrattı. Bunun sebebi ise Fitbit’in Pebble’ı sadece 23 milyon dolara satın almış olması.

Akıllı saat pazarının bu denli önemli bir oyuncusunun 23 milyon dolar gibi bir rakama satılması gerçekten Pebble’da işlerin iyi gitmediğini açıklıyor. Diğer yandan Fitbit’in diğer akıllı saat markası Vector’ü 15 milyon dolara satın alması ise Pebble açısından bakıldığında çok büyük bir ironi.