Fitbit Pebble’ı Satın Aldı, Pebble Kapanıyor!

Giyilebilir teknoloji pazarının lideri Fitbit, akıllı saat markası Pebble’ı satın aldığını duyurdu. Satın alma ile birlikte Pebble tamamen kapanacak.

Ay başında ortaya çıkan Fitbit, Pebble’ı satın alıyor haberleri Fitbit ve Pebble takipçileri ile birlikte tüm giyilebilir teknoloji takipçilerini de meraklandırmıştı. Bugün yapılan bir açıklama ise duruma son noktayı koyarak Fitbit’in Pebble‘ı satın aldığını duyurdu.

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Geçtiğimiz haftadan beri Fitbit‘in akıllı saat markası Pebble‘ı ile ne yapacağı tartışılırken firmanın ürünlerine son verileceği ve kapatılacağı dedikoduları dolaşıyordu. Bugün yapılan satın alma açıklaması ile birlikte bu durumda netlik kazandı. Bundan böyle akıllı saat pazarında Pebble diye bir marka olmayacak!

Merak edilen diğer bir konu ise Fitbit’in Pebble‘ı ne kadarlık bir fiyat üzerinden satın aldığıydı. Satın alma bedeli açıklanmadı ancak Pebble‘ın tüm borçlarını kapatacak şekilde 35 – 40 milyon dolar arasında bir ödeme yapıldığı tahmin ediliyor. Yakın zamanda satın almanın gerçek fiyatı da ortaya çıkacaktır.

Pebble’ın satılması ile ilgili bir açıklama yapan CEO’su Eric Migicovsky, şirket çalışanlarının bir kısmının ve yazılım ekibinin çoğunluğunun Fitbit’e geçtiğini ve Fitbit çatısı altında giyilebilir teknoloji ve ürünleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Migicovsky ayrıca şuan piyasada bulunan Pebble ürünlerinin sorunsuz kullanılabileceğini ve en son Kickstarter üzerinden fon toplayan Time 2 ve Core modellerinin destekçilerine de ödedikleri ücretlerin geri iade edileceğini duyurdu.