Fitbit Yeni Akıllı Saatlerini Doğruladı

Fitbit CEO’su James Park geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yeni akıllı saatler geliştirdiklerini doğruladı.

Giyilebilir teknoloji ve aktivite takipçisi pazarının lideri olan Fitbit henüz akıllı saat pazarında istediği başarıyı yakalamış değil. Akıllı saat pazarı için çalışmalar yapan firma Pebble ve Vector‘u bünyesine katarak ne kadar istekli olduğunu göstermişti. Gelen bilgiler ise firmanın bu yıl yeni akıllı saatler piyasaya süreceği yönünde.

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Fitbit CEO’Su James Park tarafından yapılan açıklamaya göre Fitbit birden fazla akıllı saat üzerinde çalışıyor ve bu akıllı saatler bu yıl içerisinde pazara giriş yapacak. Park’ın açıklamasına göre Fitbit akıllı saat pazarından iyi bir dilim yakalamak istiyor ve şirketin hedefi bu pazarda 10 milyar dolar gelir.

Ana ürünleri olan aktivite takipçilerine de kaldığı yerden devam edeceklerini belirten Park, 2017 yılında Fitbit’in birçok yeni aktivite takipçisi ve akıllı bileklik satışa sunacağının sinyallerini de verdi. Ancak Fitbit’in var olan ürünlerin devam serilerini mi yoksa yeni ürünlerle mi geleceğini belirtmedi.

2017 yılının Fitbit için hızlı ve yoğun bir yol olacağı şimdiden belli. Yeni gelecek aktivite takipçisi ürünlerinin neler olabileceği tahmin edilirken firmanın Pebble ve Vector satın almasının ardından nasıl ve ne tür özelliklere sahip akıllı saatler ile pazara devam edeceği merak ediliyor.