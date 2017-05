Fitbit’ten Yeni Uyku Özelliği

Uyku, sağlığınız, ruh halinizin ve daha birçok şey hayatın her alanını etkiler. Elinizden gelenin en iyisini gerçekleştirmenize, üretken kalmanıza ve kilo alma ve depresyonla mücadele etmenize yardımcı olabilir. Gününüzü en iyi şekilde kullanmaya hazırsanız, gecenizi iyileştirerek başlayın. Ne kadar uyuduğunuzu bilmek daha iyi seçim yapmanıza yardımcı olabilir. Uykunuzu otomatik olarak kaydetmek için geceleri bir Fitbit izleyici kullanın, ardından Fitbit uygulamasında uyku süresini ve daha fazlasını gözden geçirin. Sabahları daha huzurlu bir şekilde uyanmak ister misiniz? Fitbit uygulamasında sessiz alarm ayarlayın ve Fitbit sessiz bir titreşimle sizi uyandırsın.

Her gece, vücut farklı uyku aşamalarında dolaşır: hafif uyku, derin uyku ve REM. Fitbit tracker’lar, PurePulse kalp atış hızı ve hassas hareket dedektörlerinin gücünü kullanarak, her uyku aşamasında harcanan zamanınızı ve uyanık olduğunuz zamanı ölçebilir.

Bu, uyku kalitenizi anlamanızı ve her uyku aşamasında yeterli zaman harcadığınızı öğrenmenizi kolaylaştırır. Araştırmalara göre, tutarlı bir yatma süresi ve uyanma süresi tutmanın daha iyi uyku kalitesi sağladığını gösteriyor. Fitbit uygulaması, uyku amacınıza, yeni eğilimlerinize ve uyanma hedefinize dayalı kişiselleştirilmiş bir uyku zamanlamasını önererek yolunuza devam etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, geceleri ne zaman uyanmanız gerektiğini bildiren, uyku amaçlı uyandırma düzenleri de alabilirsiniz.

Dünyanın en büyük uyku veri tabanlarından biriyle, Fitbit, uyku istatistikleriniz hakkında ve eğilimlerin aynı yaş ve cinsiyete göre nasıl daha fazla öğrenilmesine yardımcı olabilir. Artı, uyku kalitenizi ve gece rutini iyileştirmek için ilgili ipuçlarına bakın.