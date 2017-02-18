Fossil, 300 Yeni Giyilebilir Ürün Geliştirecek

Popüler moda markası Fossil, firma olarak ve sahip olduğu şirketlerle birlikte 300 yeni giyilebilir teknoloji ürünü geliştireceğini duyurdu.

Fossil 2016 sonunda yaptığı bir duyuru ile sahibi olduğu markaların birçok akıllı saat ve diğer giyilebilir teknoloji ürünleri geliştireceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Fossil CEO’su Kosta Kartsotis’ın yaptığı bir açıklama ile bu durumu teyit etti ve bir de sayı verdi.

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Fossil’in en son yaptığı mali tablo açıklamasına göre firma 2016’nın üçüncü çeyreğinde bir önceki seneye göre kar olarak 33 milyon dolar aşağıda kalmıştı. Bu durumun ardından firmanın hisse değerleri de yüzde 34’lük bir düşüş yaşamıştı. Fossil’in bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve nasıl bir toparlanma yaşayacağı tartışılırken cevap Fossil CEO‘su Kosta Kartsotis‘ten geldi.

CEO Kartsotis firmanın bu durumdan giyilebilir teknoloji ürünleri ile çıkacağını ve önümüzdeki yıllarda daha çok akıllı saat ve giyilebilir ürün geliştireceklerini belirtti. İlk yıl yani 2017 yılında 100’e yakın giyilebilir ürün geliştirceklerini belirten Kartsotis, Fossil grubuna kattıklarını yeni markalar ve varolanlar birlikte bu sayıyı diğer yıllarda 300‘e çıkartacaklarını belirtti.

Fossil’in bu 300 yeni giyilebilir teknoloji ürününü kendi Fossil markası, Skagen, Michael Kors, Diesel, Kate Spade ve Emporio Armani markaları ile birlikte geliştirecek. Yakın zamanda bu markalardan Skagen Connected akıllı saatini ve Michael Kors Access akıllı saatini satışa sunacak.