Fossil 4 Yeni Akıllı Saat Modelini Ortaya Çıkardı

Mekanik saat üreticilerinden Fossil, ürettiği akıllı saat modellerine 4 yeni tasarım daha ekledi…

Saat üreticileri arasında başı çeken ancak teknolojiye ayak uydurup akıllı saat çalışmalarını piyasaya çıkartmak için geç kalan dev Fossil yeni akıllı saat modellerini duyurdu.

Akıllı saat ürünlerini çeşitlendirmeye başlayan Fossil 4 yeni modelini kullanıcılarına duyurdu. 4 farklı tasarım ve tarzı yansıtan modellerle Fossil akıllı saat pazarında kendisine önemli bir yer edinmeye çalışacak.

Q Nate, Q Crewmaster, Q Gazer, Q Tailor adları verilen modellerin özellikleri aslında birbirlerine yakın olarak değerlendirilebilir. En önemli farkları ise tasarımları ve modeller arasındaki tarz değişiklikleri.

Çeşitli saat fonksiyonlarından uyku takibine, farklı saat dilimleri göstermesinden akıllı sensör özelliklerine kadar bir çok özelliği barındıran Fossil‘in Q modelleri meraklı alıcılarını bekliyor.

Fossil‘in Q serilerinde taşıdığı en önemli özelliklerden bir tanesi de Fossil‘in kendi mekanik saatlerinde kullandığı kayışları Q serilerine uyarlayabilmek olduğu söylenebilir. Bu sayede kayışlar konusunda takıntılı olanlara çok daha fazla seçenek sunacak olan Fossil bu özelliğine oldukça güveniyor.

14 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak olan Fossil Q serilerinin fiyatları da belli oldu. 175 dolardan başlayan fiyatlarla ön sipariş fiyatı bulunan Fossil Q Nate, Q Crewmaster, Q Gazer ve Q Tailor modellerinin 14 Eylül tarihinden sonra fiyatının artacağı belirtiliyor.