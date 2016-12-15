Fossil Akıllı Saat Ailesini Genişletiyor!

Dünyaca ünlü saat markası Fossil diğer popüler saat markaları Diesel, Kate Spade ve Emporio Armani için yeni hibrit akıllı saat modellerini duyurdu.

Popüler mekanik saat markası Fossil geçtiğimiz yıldan beri akıllı saat pazarına büyük ilgi gösteriyor ve en son geçtiğimiz Eylül ayında hem mekanik tasarımlı hem dokunmatik ekranlı 4 yeni akıllı saat tanıtmıştı. Şimdi ise firma yine kendi saat markaları olan Diesel, Kate Spade ve Emporio Armani için hibrit akıllı saat duyurusunda bulundu.

Bunu da Oku : Fossil 4 Yeni Akıllı Saat Tanıttı

3 marka ile birlikte birçok model geleceğini duyuran Fossil‘in hibrit akıllı saat demesinin sebebi ürünlerin mekanik tasarımlara sahip olmaları ile birlikte arka planda teknolojiyi barındıran akıllı özelliklerinin yer alması.

Ortak özellikler

3 markanında benzer yapıya sahip akıllı saatler ile gelecek olduğunu söyleyen Fossil, ürünlerin hepsinde 3 tuşlu bir tasarım kullanmış. Bu tuşlar ise akıllı saatleri akıllı telefonlara ile etkileşime geçirerek takvimi kullanma, başka bir zaman dilimini gösterme ya da akıllı telefonun kamerasına erişme gibi yetenekler sunuyor. Ürünlerin diğer bir ortak noktası ise hepsinin bataryasının 6 aya kadar dayanabiliyor olması.Ayrıca tüm modeller iOS ve Android işletim sistemlerine entegre ve uygulamalarına da sahip.

Kate Spade akıllı saat

Markalara tek tek bakacak olursak Kate Spade‘in akıllı saati tasarımını popüler saat modeli Grand Metro’dan almış. 3 farklı model ile gelecek olan Kate Spade akıllı saat rose gold kasa siyah deri kayış, gümüş kasa gir deri kayış ve altın kasa pempe kayış ile satışa sunulacak. Ürünler 2016 sonu ya da 2017 başında 250 dolarlık fiyat ile satışa sunulacak.

DieselOn hibrit akıllı saat

Diesel markasından gelecek olan akıllı saat DieselOn Time ismine sahip ve 5 farklı model ile gelecek. Bu modellerin tamamı paslanmaz çelik kasaya sahip ve siyah, kahverengi ve koyu kahverengi gibi kapalı renkleirn bulduğu 5 farklı deri kayış seçeneğine sahip. Modeller bu ay sonunda piyasada olacak ancak fiyatı henüz bilinmiyor.

Emporio Armani Connected akıllı saat

Son marka olan Emporio Armani markasından Emporio Armani Connected ismi ile gelecek olan hibrit akıllı saat 5 farklı modele ve bu modellerde paslanmaz çelik gri, rose gold, titanyum kasa seçeneklerine ve gri ve siyah bilezik tasarımlı metal, siyahi, kahverengi ve mavi renkerl ile deri kayış seçeneklerine sahip. Emporio Armani Connected modelleri de ay sonunda piyasada olacak ancak ürünlerin fiyatı bilinmiyor.