Garmin Forerunner 935 İncelemesi

Garmin Forerunner 935, ciddi atletler için bir GPS spor saatidir. Biz triatloncu ve aşırı maraton koşucularından bahsediyoruz, koşu bandı türünde 20 dakika değil.

Forerunner 735XT’nin doğal bir halefi ve Forerunner 920XT sahipleri için potansiyel bir saat yükseltmesi olan 935, esas olarak Fenix ​​5’in içerdiği bir çok özelliği daha ince bir tasarıma dönüştürüyor.

Aynı spor izleme modlarını, yerleşik kalp atış hızı monitörünü ve eğitim optimize etmeyi ve iyileşmeyi hedefleyen bir grup metrik elde edersiniz. Ayrıca Connect IQ desteği, bildirim desteği gibi akıllı gözetleme özellikleri ve mesafe gitmek istediğiniz mesafeye gitmek için bol miktarda pil ömrü sunuyor.

Tri-bundle için £ 469.99 veya £ 589.99 olarak, ucuza gelmiyor ve Fenix ​​5 ile aynı seviyede fiyatlandırılıyor. Suunto Spartalı Sport Wrist HR ve Polar V800’den daha pahalı.

Birkaç hafta Forerunner 935 ile yaşıyorduk, artık bilekte tutmak mı yoksa çekmecede mi fırlatılacağını görmek için adım adım atıyoruz. İşte kapsamlı kararı.

Fenix ​​5 ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşıyor olsa da, kesinlikle Garmin’in ailenin babası gibi görünmüyor. Bu, Fenix ​​5’in iyi görünüşü taraftarlarını hayal kırıklığına uğratabilir, ancak diğer alanlarda kesinlikle yarattığı tarzdan yoksun olanı.

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Plastik gövdesi ve değiştirilebilir askı kombinasyonu ile her bit ön plandan bir görünüm ve boyuta sahip bir saattir. Evet, yadsınamaz derecede sportif, ancak kusursuz bir çerçeveden çok çekici kılan şey bu. Özellikle büyük, hantal saatler ile eğitimden hoşlanmıyorsanız. Sadece 49g ağırlığında ve sadece 13,9m kalınlığında ölçme, Forerunner 235’ten biraz daha şık, ki bu Garmin’in çok küçük bir gövdeye dökülmesini başardı.

Ona verebileceğim en büyük iltifat, onu çıkarmak istemediğimdir. Normal bir saat olarak giymek gerçekten rahat ve uykuyu izlemek istediğinizde yatmak bir sıkıntı değil. Garmin’in saatlerinde olduğu gibi standart olarak da, 50 metre derinliğe kadar dalmaya izin vererek yüzmek güvenlidir.

Burada dokunmatik ekran yok, bu nedenle saatin etrafına yerleştirilmiş beş fiziksel düğmeye güveniyorsunuz ve fonksiyonları ince gözetleme çerçevesinde açıkça görülüyor. Gece eğitiminize yardımcı olması için arka aydınlatmalı Fenix ​​5’de bulacağınız aynı 240 x 240 çözünürlüklü 1,2 inç’lik bir yarı iletken ekran. Spor izleme ekranları ilerledikçe, sağlam bir performans gösterici ve verileri gözden geçirmek için iyi bir boyut.

Saatin arka tarafında, tescilli şarj kablosunun fişe takılması ve elbette optik kalp atış hızı sensörü için iğneler bulacaksınız. Anında farkedilen şey, sensör darbesinin yerleşik HR destekli diğer Garmin saatler kadar belirgin olmamasıdır.