Giyilebilir Teknolojiler için Devrim : Intel Curie

Intel’in giyilebilir teknolojiler için CES 2015 etkinliğinde tanıttığı yeni icadı Curie, düğme boyutunda olmasına rağmen bu pazara yön vermeye hazırlanıyor.

2014 yılında rotasını giyilebilir teknolojilere doğru çeviren Intel bu alanda çeşitli ortaklıklar ile akıllı kulaklıktan akıllı bilekliğe kadar birçok ürün geliştirdi. Aynı zamanda nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmak üzere Edison ve Galileo gibi ufak boyutlu platformlar geliştiren Intel, CES 2015 etkinliğinde yaptığı Curie platformu gibi tanıtımlar ile de 2015 yılında da giyilebilir teknolojiler pazarında olacağını dile getirmiş oldu.

Peki bu Curie nedir?

CES 2015 etkinliğinde sahneye Brian Krzanich tarafından çıkarılan Curie misafirleri oldukça şaşırttı. Çünkü CEO Krzanich’in gösterdiği ürün görülmüyordu. Ancak dev ekranlardan takip edilebilen Curie platformu bir düğme ile birlikte gösterildi ve yakın gelecekteki giyilebilir teknoloji ürünlerinin bu platformu kullanacağı açıklandı.

CEO Krzanich, Curie için yaptığı açıklamada bu platformunun akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı çanta, akıllı yüzük ve akıllı mücevherler ve çeşitli butonlar gibi her türlü giyilebilir teknoloji ürününde kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte Curie platformunun çok farklı ürünler ortaya çıkaracağını belirten Krzanich ürünün içerisinde 32 bit Intel Quark yongasının kullanıldığını ve üründe 384 kb flash hafıza ve 80 kb SRAM bulunduğunu açıkladı.

Donanım özelliklerinden sonra giyilebilir cihazların olmazsa olmazları olan sensörleri belirten Krzanich, Curie platformunda ivmeölçer, jireskop, düşük güç tüketim sensörü ve Bluetooth teknolojisinin yer aldığını açıkladı. Tüm bu özellikleri ile birlikte Viper isimli açık kaynak kodlu bir yazılım kullanacak olan Curie, topladığı verileri de bu platforma aktaracak ve veriler burada işlenecek.

Özet olarak düğme boyutunda bir platform, düşük güç tüketimi, Bluetooth iletişimi ve açık kaynak bir sistem olan Curie, giyilebilir teknoloji ürünlerinin hayali diyebileceğimiz bir ürün. Şimdiden dikkatleri üzerine çeken Curie platformunu içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında piyasada görebileceğiz. Bakalım o zaman kadar Curie ile geliştirilebilecek ne gibi ürünler ortaya çıkacak, merakla bekliyor olacağız.