Google 2017’de 2 Akıllı Saat Tanıtacağını Doğruladı

Arama motoru devi Google daha önce çıkan Google marka akıllı saatleri doğruladı. Firmadan 2017 yılında 2 akıllı saat gelecek.

Geçtiğimiz yaz aylarından beri Google’ın kendi markası ile Android Wear işletim sistemli bir akıllı saat geliştireceği iddiası konuşuluyor ancak firmadan herhangi bir tepki gelmiyordu. Nihayet ilk tepki Android Wear Ürün Geliştirme Müdürü Jeff Chang’dan geldi.

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Jeff Chang bir açıklama yaparak Android Wear 2.0 ve ekosistem hakkında bilgi verirken Google’ın 2017 yılında iki adet akıllı saat tanıtacağını da doğruladı. Android Wear 2.0 ile birlikte 2017’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak olan akıllı saatler Chang‘in verdiği bilgilere göre direk olarak Google’ın markasını değil çeşitli üreticilerin markasını taşıyacak. Bu markalar ise henüz belli değil.

Yaptığı açıklamada Android Wear 2.0‘ın birçok akıllı saate geleceği ancak bazı marka ve modellerin güncellemeyi alamayacağını söyleyen Chang Android Wear 2.0’ın artık Android Pay‘i destekleyeceğini de belirtti. Bununla birlikte bir de sürpriz yapan Chang, Android Wear 2.0 ile akıllı saatlerin Pixel akıllı telefonlar ile gelen sesli asistana da kavuşacağını müjdeledi.

Son olarak Android Wear ailesinin 2.0 versiyonu ile birlikte sadece Google’ın iki yeni akıllı saat değil diğer üretici firmalarında yeni akıllı saatler duyuracağını açıklayan Chang bu firmaların CES 2017’de ürünleri ile boy göstereceğini de duyurdu.