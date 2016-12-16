Google, Akıllı Saat İşletim Sistemi Cronologics’i Satın Aldı

Eski Google çalışanlarının geliştirdiği yeni akıllı saat işletim sistemi Cronologics, Google tarafından satın alında.

Akıllı saat pazarında Google cephesinden Android Wear, Apple cephesinden watchOS ve Samsung cephesinden ise Tizen işletim sistemi yer alıyor. Bu 3 işletim sistemi sayesinde yeni geliştirilen akıllı saat işletim sistemleri ne yazıkki arka planda kalıyor. Bunun son örneği ise Cronologisc işletim sistemi oldu.

Bunu da Oku :Yeni İşletim Sistemi AsteroidOS’un Alpha 1.0 Versiyonu Çıktı

Lan Rcohe, Leor Stern ve John Lagerling isimlerinde 3 eski Google çalışanının geliştirdiği Cronologisc akıllı saat işletim sistemi kolay kullanım ve yüksek performans vaadi ile ortaya çıkmış hatta CoWatch ismi ile geliştirilen akıllı saatte de Cronologics’in ne kadar başarılı olduğunu görmüştük.

Google hem bu başarıyı görmedim dememek hem de Android Wear rakibi bu sistemi ortadan kaldırmak için geçtiğimiz günlerde Cronologics‘i satın aldı. Tüm yetenekleri ile Google’a geçen Cronologics belirtilenlere göre Android Wear içerisinde kullanılacak. Bu satın alma ile birlikte gelen diğer detay ise eski Google çalışanlarının da tekrar Google’a katılmış olması.

Bakalım bu 3 isim Cronologics‘in yeteneklerinin ne kadarını Android Wear işletim sistemine dahil edebilecek ve yeni gelecek Android Wear sürümünde ne gibi değişiklikler göreceğiz. Bu durum için ilk haberlerin 2017‘nin başında gelmesi bekleniyor.