Google Akıllı Saatin İlk Teknik Detayları Sızdırıldı

Google’ın teknoloji alanında yaptığı yatırımları şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz. Elindeki kaynakla heryere yetişmeye çalışan Google’ın, bu kez akıllı saat projesini gizliden gizliye yürüttüğü iddia ediliyor.

Son olarak tamamen kendi ürettiği akıllı telefonu piyasaya sunmaya hazırlandığı iddia edilen Google‘ın iki farklı modelde akıllı saat ürettiği konuşuluyor. Son dedikodulara göre Google‘ın üreteceği bu akıllı saatlerle birlikte yepyeni bir pazara adım atacağı söyleniyor.

Google‘ın akıllı saat üretimi için düşündüğü modellere iki kod adı verdiği belirtiliyor. Angelfish ve Swordfish kod adları ile şirket içinde projelere gizli isim verildiği konuşulurken tahminler bununla da sınırlı kalmıyor.

Şirketin iki yeni akıllı saate de farklı ebatlar vereceği ve hatta farklı donanım özelliklerine sahip olacağı da gelen haberler arasında. İddiaların bir başka boyuta taşındığı dedikodulara göre akıllı saatlerin Google‘ın yeni ürettiği yapay zekalı asistan botu da içinde barındıracağı belirtiliyor.

Bir başka iddiaya göre ise Angelfish adı verilen akıllı saatin boyutlarının 42-46 mm arasında olacağı, GPS ve LTE‘ye sahip olacağının yanı sıra kalp dinleme özelliği ile birlikte üzerinde 5 adet tuş olacağı söyleniyor.

Swordfish modelinde ise yine GPS ve LTE donanımının yanı sıra bu kez Angelfish’ten farklı olarak üzerinde 3 adet tuş olacağı ve daha küçük bir model olacağı düşünülüyor.

Ürünün ne zaman tanıtılacağı veya fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir fikir oluşmuş değil…