Google, Android Wear 2.0’ın Bağımsız Uygulamalarını Gösterdi

Google akıllı saat işletim sistemi Android Wear’ın 2.0 versiyonu ile bağımsız olarak çalışabilecek ilk uygulamaları duyurdu.

Arama motoru devi Google geçtiğimiz Mayıs ayında akıllı saat işletim sistemi Android Wear’ın 2.0 versiyonunu tanıtmıştı. Android Wear 2.0‘ın tanıtımda en dikkat çeken özelliği ise uygulamaların artık bağımsız olarak çalışabilecek olmasıydı. Google bu bağımsız uygulamalar için merakı gidermek adına Android Wear 2.0 ile çalışabilecek bazı uygulamaları duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta içerisinde Android Wear 2.0‘ın dördüncü geliştirici sürümü yayınlanmış ve geliştiricilerin artık bağımsız uygulamalar tasarlamaları için gerekli zemin hazırlanmıştı. Bunun ardından çeşitli geliştiricilerden bağımsız uygulama haberleri gelirken Google’da Android Wear 2.0 ile bağımsız olarak çalışabilecek Glide, FourSquare ve Lifesum gibi uygulamaların adını paylaştı.

Paylaşılan ilk uygulama olan Glide bilindiği üzere bir görüntülü görüşme uygulaması. Kullanıcılar üzerinde kamera bulunan bir Android Wear akıllı saate sahipse Glide uygulamasını akıllı telefonlarına yüklemeden direk olarak akıllı saatlerine yükleyerek kullanabilecek.

Diğer uygulama olan FourSquare ise yine bilindiği üzere lokasyon tabanlı bir uygulama. Android Wear 2.0 ile birlikte kullanıcılar bu uygulamayı da bağımsız olarak kullanabilecek. Google’ın duyurduğu son uygulama olan Lifesum ise kullanıcıların su ve yeme alışkanlıklarını takip eden bir uygulama. Bu uygulama da bağımsız olarak kullanılabilecekler listesinde.