Google’ın Akıllı Telefonunda Sanal Gerçeklik İhtimali

Google’ın 4 Ekim’de gerçekleştireceği görkemli tanıtımla duyuracağı akıllı telefonu Pixel ve Pixel XL’ın reklamlarında sanal gerçeklik ile ilgili detaylar olduğu düşünülüyor.

Google‘ın merakla beklenen akıllı telefonları Pixel ve Pixel XL‘nin tanıtım günü yaklaşıyor. 4 Ekim’de tanıtımı gerçekleşek olan akıllı telefonların reklam kampanyalarından anlaşıldığı kadarıyla sanal gerçeklik ile uyumlu olabilecek özellikler barındırabileceği konuşuluyor.

Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bilinen ve iddialı çekilde akıllı telefon pazarına girmesini sağlayacak Pixel ve Pixel XL‘nin sanal gerçekliği destekleyeceği belirtiliyor. New York’taki Brooklyn Bridge Park‘a konuşlandırılan reklam platformunun VR‘ı destekleyecek özellikler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

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Google’ın Pixel model akıllı telefonların reklamları bilindiği gibi çok sade bir şekilde hazırlanmıştı. Bir G logosunun yanı sıra #MadeByGoogle hashtagi, ve akıllı telefonun silüeti bulunuyordu. New York Brooklyn Bridge Park‘ta yer alan reklam platformunda ise bu sadeliğin yanında telefonun arka planının düz bir zemin değil de şehir manzarası olmasının bu çağrışımı yaptığı belirtiliyor.

Dedikodular ne kadar doğru çıkar bilinmez ancak Google‘ın 4 Ekim’de düzenleyeceği tanıtımda herşeyin netleşmesi bekleniyor. Öte yandan gerçekleşecek tanıtım gecesinde Google‘ın sanal gerçeklik platformu Daydream‘in de tüm ayrıntıları ile tanıtılacağı ifade ediliyor.