HoloLens’in Sistem Gerekisinimleri Ortaya Çıktı

Microsoft’un sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens’in hangi bilgisayarlarda çalışacağı ortaya çıktı. İşte, HoloLens sistem gereksinimleri.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kanada ve ABD‘de, Ekim ayında ise Fransa, İngiltere ve Almanya’nın bulunduğu 6 ülkede 3 bin dolardan satışa çıkan Microsoft HoloLens sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğünün hangi özelliklere sahip bilgisayarlar tarafından çalıştırılabileceği ortaya çıktı.

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Geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılan bu bilgi Windows 10 destekli ve 24 çekirdekli bir işlemciye sahip olan HoloLens‘in standart kullanıcı bilgisayarlarında nasıl bir gereksinim duyduğunu gözler önüne serdi. HoloLens, sanıldığının aksine yüksek bir sisteme gereksinim duymuyor ve orta dereceli bir Windows 10 bilgisayar HoloLens’in çalışabilmesi için yeterli.

HoloLens, çalışabileceği bilgisayarları bellek, USB, boş disk alanı, grafik kartı ve işlemci olmak üzere 5 farklı kategoride sınıyor ve çalışabilmek için 4GB RAM, USB 3.0 girişi, 1GB boş disk alanı, DirectX 12 destekli bir ekran kartı ve 4 çekirdekli yeni nesil bir işlemci istiyor.

Microsoft HoloLens için bilgisayarlarının yeterli olup olmadığını görmek isteyen kullanıcılar geçtiğimiz günlerde yayınlanan Windows 10 Insider Preview sürümüyle gelen “Windows Holographic First Run” uygulaması ile test edebilecekler. Buradan devam ederek detaylara ulaşabilirsiniz.