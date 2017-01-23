HTC Akıllı Saat’in Görselleri Sızdırıldı

Uzun süredir akıllı saat pazarına beklenen HTC nihayet bu yıl gelecek gibi görünüyor. HTC markalı ilk akıllı saatin görselleri sızdırıldı.

Akıllı saat dünyası yaklaşık 3 senedir HTC’nin bir akıllı saat geliştirdiğini ve yakında pazara sunacağını konuşuyor. Bu konuşmalar ise HTC tarafından henüz gerçeğe dönüşmüş değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinde ortaya çıkan görseller ise HTC’nin akıllı saat yolunda sona geldiğini gösteriyor.

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Daha önce Halfbeak kod adı ile ortaya çıkan HTC marka akıllı saat sızan görsellere göre HTC’nin giyilebilir ürünlerdeki işbirlikçisi Under Armour ile birlikte geliştiriliyor. Yine daha önce gelen gelen yuvarlak ekran iddiası ise ortaya çıkan bu görseller sayesinde de teyit edilmiş oldu. Bununla birlikte HTC akıllı saat yuvarlak ekranın çerçevesinde bazı sensörlere de sahip. Bu da HTC’nin akıllı saatinin diğer yuvarlak ekranlı rakiplerinden farkı olarak gösteriliyor.

Spor bir görünüme ve renkli bir tasarıma sahip olduğu görülen HTC akıllı saat görsellerden görüldüğü üzere sağda ve solda olmak üzere iki farklı tuşa sahip. Bununla birlikte nabız ölçere de sahip olan ürün Android Wear işletim sistemini kullanıyor.

HTC en son yaptığı açıklamada akıllı saat pazarını değiştirecek bir ürün geliştireceklerini açıklamıştı. Gelen görseller üzerine ise bir açıklama yapmadı. Tahminler firmanın MWC 2017 etkinliğinde akıllı saatini göstereceği yönünde.