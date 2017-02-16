HTC’den Mobil sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliyor

HTC Vive ile iyi bir başarı yakalayan HTC’nin bu alanda mobil bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiği iddia edildi.

Sanal gerçeklik gözlüğü pazarının liderlerinden HTC, HTC Vive ile gelen başarıyı devam ettirmek için çalışmalara devam ediyor. Uzun süredir yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı söylenen HTC için dün mobil bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiğine dair iddialar geldi.

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CNET’in yapmış olduğu habere göre HTC mobil cihazlarla çalışabilecek Samsung Gear VR benzeri bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonlar ile çalışacak bir ürün geliştiren HTC geliştirdiği mobil sanal gerçeklik gözlüğü ile bu alanda da liderliğe oynamak istiyor.

Gelen bu iddialar üzerine bir açıklama yapan HTC CFO’su Chia Lin Chang, HTC olarak mobil bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini ve bu ürünün yeni akıllı telefon serisi U Ultra modelleri ile uyumlu bir şekilde çalışacağını belirtti.

HTC markasının dışında diğer akıllı telefonların desteklenip desteklenmeyeceği konusunda bir bilgi vermeyen Chang gelecek olan mobil sanal gerçeklik gözlüğünün rakiplerinden çok farklı olacağını ve aynı zamanda içerisinde telefon yerleştirme gibi bir sıkıntının da olmayacağını duyurdu. Ürünün ne zaman gösterileceği hakkında ise bir bilgi vermezken beklentiler MWC 2017 etkinliğinde.