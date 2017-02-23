Huawei’den Sanal Gerçeklik Kamerası Huawei Honor VR

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlar için ve 360 derece görüntü elde edebilen sanal gerçeklik kamerası Honor VR’ı tanıttı.

Honor ailesi akıllı telefonları ile akıllı telefon pazarında iyi bir grafik çizen Huawei önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan MWC 2017‘de de yeni amiral gemileri Huawei P10 ve P10 Plus‘ı görücüye çıkaracak. Teknoloji dünyası firmadan bu ürünlere dair bilgiler beklerken Huawei sanal gerçeklik alanında yeni bir ürün tanıttı.

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Tanıtılan ürün Honor ailesine mensup ve akıllı telefonları sanal gerçeklik cihazına çevirebilen bir kamera. Huawei Honor VR ismindeki bu ürün adından da anlaşılacağı üzere 360 derece video ve fotoğraf çekebiliyor. Minimalist ve yuvarlak bir tasarıma sahip olan ürün akıllı telefonlara 3.5 mm kulaklık girişinden bağlanıyor.

Insta360 firması ile ortak geliştirilen Huawei Honor VR sanal gerçeklik kamerası 3K çözünürlükte video ve fotoğraf çekebiliyor. Direk olarak canlı yayın desteği de bulunan ürün akıllı telefon uygulaması sayesinde elde edilen görüntüleri anlık olarak paylaşmaya da imkan sağlıyor.

Bunların dışında henüz başka bir bilgi vermeyen Huawei ürünün ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı gibi bilgileri de paylaşmadı. Aynı şekilde Honor VR’ın sadece Huawei akıllı telefonları ile mi yoksa diğer akıllı telefonlarla da çalışacak mı henüz bilinmiyor. Huawei Honor VR hakkındaki diğer tüm detayları P10 ve P10 Plus MWC etkinliğinde göreceğiz.