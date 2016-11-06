Huawei Aktivite Takipçisi Fit’i Tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei yeni giyilebilir teknoloji ürünü Huawei Fit’i tanıttı. Ürün tasarımı ve aktivite takip özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Huawei Watch akıllı saati ile giyilebilir teknoloji pazarında iyi bir yer edinen Çinli teknoloji devi Huawei bu başarıyı devam ettirmek adına yeni giyilebilir ürününü aktivite takipçisi alanında duyurdu. Huawei Fit olarak karşımıza çıkan ürün tasarımı ile dikkat çekiyor.

Pebble Time Round benzeri bir tasarıma sahip olan Huawei Fit şuan kullanımda olan birçok akıllı saat ile benzer tasarıma sahip bir aktivite takipçisi. Atılan adımı, yakılan kaloriyi, gidilen mesafeyi ve varış noktası gibi metrikleri takip edebilen Huawei Fit aynı zamanda uyku takibi de yapabiliyor. Nabız ölçeri ile kullanıcısının nabız atışlarını da kontrol edebilen ürün iOS ve Android entegresi ile tüm bilgileri kolayca kullanıcılara sunabiliyor.

208 x 208 piksel çözünürlüklü 1.04 inçlik ekrana, 80 mAh bataryaya ve suya karşı dayanıklılık sertifikası IP68‘e sahip olan Huawei Fit, akıllı telefonlardan gelen arama ve mesaj gibi bildirimleri de ekranı üzerinden gösterebiliyor. Tek bir şarj ile 6 güne kadar dayanabilen aktivite takipçisinin bekleme süresi tam 1 ay.

Siyah ve gri kasa rengini turuncu ve mavi gibi 4 farklı kayışların tamamladığı Huawei Fit aktivite takipçisi 129 dolarlık fiyatı ile perakende ve e-ticaret sitelerinde satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.