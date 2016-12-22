IMAX Sanal Gerçeklik Salonları 2017’ye Ertelendi

2016 sonunda ilk IMAX sanal gerçeklik salonunun açılması beklenirken salonların 2017’ye ertelendiğine dair bir haber geldi.

Film ve sinema dünyasının yakından tanıdığı IMAX, film ve sinema dünyası için sanal gerçeklik teknolojisi ile yeni bir dönem başlatmak istediğini daha önceden söylemiş ve 2016 bitmeden 6 IMAX sanal gerçeklik salonunun açılacağını duyurmuştu.

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Ardından gelen haberler çeşitli aksaklıklardan dolayı IMAX salonlarında sayının azaldığını ortaya çıkardı. 2016 yılı sonunda sadece 1 adet salon açılacağı ve bu salonunda IMAX VR Center ismi ile Manchester’da olacağı belirtilirken firmadan bir erteleme haberi daha geldi. IMAX sanal gerçeklik salonları tamamıyla 2017‘ye ertelendi.

Gelen tahminler IMAX‘ın ilk salonu daha fazla vakit kaybetmeden 2017‘nin ilk çeyreğinde açacağı yönünde. Hatta daha önce adı geçen 6 salonun da bu zaman aralığında açılabileceği söyleniyor. Açılacak salonlarda söylenenlere göre hem sinema şeklinde hem de tek kişilik odalar şeklinde mekanların bulunacağı belirtiliyor.

IMAX‘ın sanal gerçeklik salonlarında kullanacağı StarVR sanal gerçeklik gözlükleri teknoloji devi Acer ve İsveçli oyun geliştirici Starbreeze tarafından geliştiriliyor. StarVR’ın standart bir sanal gerçeklik gözlüğünden çok farklı olduğu ve 210 derecelik bir görüş açısı sunduğu biliniyor.