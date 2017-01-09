Intel Project Alloy 2017 Sonunda Piyasada Olacak

Intel’in uzun süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü Project Alloy, CES 2017’de yapılan açıklamaya göre bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasada olacak.

Dünyaca ünlü işlemci üreticilerinden Intel uzun bir süredir sanal gerçekliğe yatırım yapıyor. Bu alan için çeşitli satın almalar, farklı firmalar ile yapılan işbirlikleri derken Intel geçtiğimiz yılın ortasına doğru kendi ismi ile bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde CES 2017‘de yapılan bir açıklama ise ürünün meraklılarını heyecanlandırdı.

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CES 2017’de etkinliğinde sahneye çıkan Intel CEO’su Brian Krzanich, Intel olarak geliştirdikleri ilk sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gözlüğü Project Alloy’un 2017 yılının son çeyreğinde piyasada olacağını duyurdu. Krzanich’in yaptığı açıklamada söylediği en çarpıcı cümle ise Project Alloy’un “VR’ın Geleceği” olduğunu söylemesi oldu.

Etkilikte, çalışması için rakipleri HTC Vive ve Oculus Rift gibi herhangi bir bilgisayar ve dışarından sensörlere ihtiyaç duymayan Project Alloy sanal gerçeklik gözlüğü için yeni bir demo da gösterildi. Yapılan demoda aynı odada bulunan iki kişi Project Alloy‘u taktı birbirlerine çarpmadan ürünü kullanabildiler. Bu da ürünün dışarında gelen herhangi bir sensöre ihtiyaç duymadığını göstermiş oldu.

Intel Project Alloy bağımsız yapısı ve barındırdığı teknoloji sayesinde şimdiden Microsoft, Sony, HTC ve Oculus endişelendirebilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu firmalardan ne gibi adımlar göreceğiz.